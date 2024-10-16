Украину атакуют несколько групп российских БпЛА

Российские войска вечером 16 октября запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:21 военные предупредили об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.

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В 22:27 стало известно о движении вражеских БпЛА через Сумскую область в западном направлении и несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину.

В 22:46 появилась информация о вражеских БПЛА на Полтавщине, направление – Миргород и Полтава.

В 23:03 стало известно о:

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БпЛА на Черниговщине курсом на запад (Чернигов);

БпЛА через Сумскую область на Черниговщину и Полтавщину;

БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.

В 23:16 сообщили о БпЛА в направлении Чернигова.

В 23:44 военные обновили направления движения вражеских БПЛА:

Карта alerts.in.ua

БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.

БпЛА из Черкасской области курсом на Киевщину.

БпЛА на Полтавщине курсом на запад.

БпЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.

БпЛА с Днепропетровщины на Донетчину.

Что предшествовало:

Вечером 16 октября в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА и баллистического вооружения.