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Беларускі Гаюн: Над Беларусью зафиксировали ударные дроны, из "Барановичей" подняли истребитель

Татьяна ОлейникЧетверг, 17 октября 2024, 23:47
Беларускі Гаюн: Над Беларусью зафиксировали ударные дроны, из Барановичей подняли истребитель
Фото - Getty Images

Во время атаки РФ ударными дронами на территории Беларуси транзитом в Украину зафиксировали БпЛА. В то же время белорусы с аэродрома "Барановичи" подняли истребитель.

Источник: аналитический проект Беларускі Гаюн

Детали: По данным мониторинговых сайтов, два БпЛА типа "Шахед" прошли поселок Комарин и вернулись в Украину через Чернобыльскую зону.

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Еще один дрон залетел в районе Любеча.

Воздушные силы Беларуси подняли с аэродрома "Барановичи" истребитель, который держит курс на юго-восток.

Что предшествовало:

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  • Вечером 17 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.

БеларусьШахед
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