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Нидерланды передадут Украине разведывательные беспилотники

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 19 октября 2024, 16:30

Нидерланды намерены передать Украине современные беспилотники для разведки и наблюдения, которые приобретут у компании DeltaQuad на сумму 42,6 миллиона евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов

Детали: В ведомстве отметили, что эта покупка станет первым конкретным шагом к выполнению Плана действий по беспилотникам, о котором недавно объявил министр Рубен Брекельманс во время своего визита в Украину.

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Беспилотники, которые намерено приобрести Минобороны Нидерландов для Украины, используются для получения информации с поля боя в режиме реального времени, сбора разведданных и наблюдения.

Эта покупка также является стимулом для дальнейшего расширения отрасли беспилотников в промышленности Нидерландов.

"Этот заказ с DeltaQuad является важным и конкретным шагом в рамках нашего плана действий. Украина нуждается в современных беспилотниках, которые могут быть доставлены в кратчайшие сроки. Хорошо, что голландская промышленность может внести свой вклад в это", – сказал Брекельманс.

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Генеральный директор DeltaQuad Сандер Сметс указал, что это станет важным шагом в развитии отрасли беспилотников, где международные инновации и быстрое сотрудничество между военными, политиками и национальной промышленностью чрезвычайно важны.

Из соображений оперативной безопасности информация о количестве, типах и графиках поставок беспилотников не разглашается.

Что предшествовало: Брекельманс объявлял, что Нидерланды выделят 400 миллионов евро для начала разработки и производства беспилотников вместе с Украиной.

Он также заявлял, что Нидерланды имеют много технологий и знаний в сфере беспилотников, которыми могут поделиться с Украиной.

Нидерландыпомощь Украинебеспилотники
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