Россияне атакуют ударными беспилотниками с разных направлений

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с разных направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:17 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" движутся из Черного моря на юг Одесской области и на юг Николаевской области.

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В 21:43 появилось сообщение о движении "Шахедов" в Донецкой области северо-западным курсом, впоследствии – об угрозе применения ударных БПЛА в Днепропетровской области.

По состоянию на 21:49 "Шахеды" в центре Одесской области и на севере Николаевской области двигались северо-западным курсом, а на Днепропетровщине – курсом на северо-запад в направлении Днепра.

В 22:10 угроза применения ударных БпЛА была объявлена в Запорожской области, а в 22:13 – в Сумской области.

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Около 22:25 угрозу применения ударных БпЛА объявили в Черниговской, а также в Винницкой и Кировоградской областях.

По состоянию на 22:38:

БпЛА в Одесской области курсом на Винницкую.

БпЛА на границе Николаевской и Одесской области. Курс - западный.

БпЛА на севере Днепропетровщины. Движение в направлении Полтавщины.

"Шахеды" на Сумщине. Курсом на Черниговщину.

По состоянию на 23:07:

БпЛА в Винницкой области курсом на северо-запад.

БпЛА на Кировоградщине. Курс - западный на Черкасскую область.

БпЛА на севере Полтавщины. Движение в направлении Миргорода.

"Шахеды" на Сумщине курсом на Черниговщину и Полтавщину.

"Шахеды" на Черниговщине курсом на Киевщину.

По состоянию на 23:21:

БпЛА в центре Винницкой области курсом на Хмельнитчину. БпЛА на севере Винницкой области в направлении Черкасской области.

БпЛА на Кировоградщине. Курс - западный на Черкасскую область.

БпЛА в центре Полтавщины в направлении Миргорода. На севере Полтавской области в направлении юга.

"Шахеды" на Сумщине. Курсом на юг и в районе Сум.

"Шахеды" на Черниговщине курсом на Киевщину в направлении столицы.

В 23:34 угрозу применения ударных беспилотников объявили в Киеве.

По состоянию на 23:52:

БпЛА в Винницкой области курсом на запад, один из них находится в районе Винницы.

БпЛА на границе Хмельницкой и Винницкой областей, остальные в центре и юге, курсом северо-западным.

БпЛА на севере Черкасской области, курсом юго-западным.

БпЛА на востоке Киевщины и в окрестностях Киева, курс юго-западный.

БпЛА на юге Черниговщины, курсом на запад.

БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

БпЛА на Полтавщине курсом на юг.

В 23:54 Воздушные силы предупредили также о БпЛА в Одесской области курсом на запад.

В 00:07 угроза применения ударных БпЛА возникла в Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Также ударный БпЛА приближается к Киеву с востока и к Тернополю. До отбоя угрозы военные просят оставаться в укрытиях.