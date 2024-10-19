Россияне атакуют ударными беспилотниками с разных направлений
В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с разных направлений.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 21:17 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" движутся из Черного моря на юг Одесской области и на юг Николаевской области.
В 21:43 появилось сообщение о движении "Шахедов" в Донецкой области северо-западным курсом, впоследствии – об угрозе применения ударных БПЛА в Днепропетровской области.
По состоянию на 21:49 "Шахеды" в центре Одесской области и на севере Николаевской области двигались северо-западным курсом, а на Днепропетровщине – курсом на северо-запад в направлении Днепра.
В 22:10 угроза применения ударных БпЛА была объявлена в Запорожской области, а в 22:13 – в Сумской области.
Около 22:25 угрозу применения ударных БпЛА объявили в Черниговской, а также в Винницкой и Кировоградской областях.
По состоянию на 22:38:
- БпЛА в Одесской области курсом на Винницкую.
- БпЛА на границе Николаевской и Одесской области. Курс - западный.
- БпЛА на севере Днепропетровщины. Движение в направлении Полтавщины.
- "Шахеды" на Сумщине. Курсом на Черниговщину.
По состоянию на 23:07:
- БпЛА в Винницкой области курсом на северо-запад.
- БпЛА на Кировоградщине. Курс - западный на Черкасскую область.
- БпЛА на севере Полтавщины. Движение в направлении Миргорода.
- "Шахеды" на Сумщине курсом на Черниговщину и Полтавщину.
- "Шахеды" на Черниговщине курсом на Киевщину.
По состоянию на 23:21:
- БпЛА в центре Винницкой области курсом на Хмельнитчину. БпЛА на севере Винницкой области в направлении Черкасской области.
- БпЛА на Кировоградщине. Курс - западный на Черкасскую область.
- БпЛА в центре Полтавщины в направлении Миргорода. На севере Полтавской области в направлении юга.
- "Шахеды" на Сумщине. Курсом на юг и в районе Сум.
- "Шахеды" на Черниговщине курсом на Киевщину в направлении столицы.
В 23:34 угрозу применения ударных беспилотников объявили в Киеве.
По состоянию на 23:52:
- БпЛА в Винницкой области курсом на запад, один из них находится в районе Винницы.
- БпЛА на границе Хмельницкой и Винницкой областей, остальные в центре и юге, курсом северо-западным.
- БпЛА на севере Черкасской области, курсом юго-западным.
- БпЛА на востоке Киевщины и в окрестностях Киева, курс юго-западный.
- БпЛА на юге Черниговщины, курсом на запад.
- БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщине курсом на юг.
В 23:54 Воздушные силы предупредили также о БпЛА в Одесской области курсом на запад.
В 00:07 угроза применения ударных БпЛА возникла в Ивано-Франковской и Харьковской областях.
Также ударный БпЛА приближается к Киеву с востока и к Тернополю. До отбоя угрозы военные просят оставаться в укрытиях.