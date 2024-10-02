Россияне всю ночь атаковали регионы Украины беспилотниками
Вечером 1 октября российская армия выпустила на территорию Украины ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 21:43 военные предупредили о российских ударных БпЛА на Сумщине, курс западный.
В 21:53 появилась угроза ударных БпЛА для Полтавской и Черниговской областей.
В 22:33 сообщили о БпЛА на Полтавщине, приближающемся к городу Лубны с востока и БпЛА на Сумщине в районе города Шоста. Впоследствии стало известно о БпЛА на Хорол.
В 23:00 об угрозе беспилотников сообщили для Черкасской области.
В 23:04 ВС предупредили о БпЛА на Сумщине к востоку от города Глухов.
В 00:18 Воздушные силы отметили об угрозе вражеских БпЛА в Киевской области.
В 00:52 в Киевской области объявили отбой воздушной тревоги.
Дословно Воздушные силы в 1:25: "Одесская областьвозможна работа ПВО по вражескому БпЛА!"
1:27: "Группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области".
1:35: "БпЛА на Белгород-Днестровский".
1:36: "Харьковская областьвозможна работа ПВО по вражескому БпЛА!"
1:41: "БпЛА на Харьковщине севернее Богодухова, курс на юг".
Что предшествовало:
- В ночь на 1 октября российские войска атаковали регионы Украины 32 ударными БпЛА типа "Shahed", противовоздушная оборона сбила 29 дронов.
- Сентябрь 2024 года, по подсчетам военных журналистов, стал первым месяцем с ежедневными атаками российских дронов-камикадзе. Всего враг выпустил по Украине 1339 ударных БпЛА типа "Шахед", из которых было сбито 1107, а еще некоторая часть подавлены средствами РЭБ.