Россияне всю ночь атаковали регионы Украины беспилотниками

Вечером 1 октября российская армия выпустила на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 21:43 военные предупредили о российских ударных БпЛА на Сумщине, курс западный.

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В 21:53 появилась угроза ударных БпЛА для Полтавской и Черниговской областей.

В 22:33 сообщили о БпЛА на Полтавщине, приближающемся к городу Лубны с востока и БпЛА на Сумщине в районе города Шоста. Впоследствии стало известно о БпЛА на Хорол.

В 23:00 об угрозе беспилотников сообщили для Черкасской области.

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В 23:04 ВС предупредили о БпЛА на Сумщине к востоку от города Глухов.

В 00:18 Воздушные силы отметили об угрозе вражеских БпЛА в Киевской области.

В 00:52 в Киевской области объявили отбой воздушной тревоги.

Дословно Воздушные силы в 1:25: "Одесская область – возможна работа ПВО по вражескому БпЛА!"

1:27: "Группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области".

1:35: "БпЛА на Белгород-Днестровский".

1:36: "Харьковская область – возможна работа ПВО по вражескому БпЛА!"

1:41: "БпЛА на Харьковщине севернее Богодухова, курс на юг".

1:45: "Черниговская область – угроза ударных БпЛА!"



1:55: "Полтавская область – угроза ударных БпЛА!"

2:30: "Обновление по "Шахедам":

БпЛА на юге Черниговщины в районе Прилук, курс западный.

БпЛА на Полтавщине, направляются в направлении Миргорода с востока.

БпЛА на юге Одесской области.

БпЛА в акватории Черного моря, курс на Затоку".

2:46: "БпЛА в направлении Чернигова с северо-востока".

3:16: "Киевская область – угроза вражеских ударных БпЛА!"

3:26: "БпЛА на Ізмаил".

3:49: "БПЛА с Киевщины на Житомирщину".

3:54: "Вражеский БпЛА (вероятно разведывательный) приближается к Харькову с севера".

4:06: "БпЛА на Житомир с северо-востока!"

5:20: "Кировоградская область – угроза вражеских ударных БпЛА!"

Обновлено: Около 6 утра объявили отбои тревоги в областях, которым угрожали вражеские дроны.

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