Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал Ирану возмездие за массированный ракетный удар по Израилю 1 октября.

Источник: Нетаньяху, цитирует Reuters

Прямая речь Нетаньяху: "Иран совершил сегодня большую ошибку - и он заплатит за нее".

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Детали: Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что удар был осуществлен в ответ на убийства Израилем лидеров боевиков и агрессию в Ливане против поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" и в секторе Газа.

Дословно Reuters: "Опасения, что Иран и США будут втянуты в региональную войну, возросли из-за усиления атаки Израиля на Ливан в течение последних двух недель, включая начало наземной операции в понедельник, а также из-за летнего конфликта в секторе Газа".

Детали: По заявлению Израиля, во время атаки во вторник Иран выпустил более 180 баллистических ракет по Израилю.

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Силы Ирана впервые применили гиперзвуковые ракеты "Фаттах", и 90% ракет успешно поразили цели в Израиле, заявили в Корпусе стражей исламской революции.

Израильская противовоздушная оборона была активирована, и большинство ракет были перехвачены "Израилем и оборонительной коалицией во главе с Соединенными Штатами", заявил израильский контр-адмирал и представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, добавив, что "Атака Ирана - это серьезная и опасная эскалация".

По его словам, центральная часть Израиля подверглась "небольшому количеству" ударов, а на юге Израиля были нанесены дополнительные удары.

Президент США Джо Байден выразил полную поддержку Израилю и назвал атаку Ирана "неэффективной". Он сказал, что сейчас ведется активное обсуждение того, как Израиль будет реагировать, и что он проведет консультации с Нетаньяху.

Вице-президент Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии, поддержала позицию Байдена и заявила, что США без колебаний будут защищать свои интересы против Ирана.

Израиль пообещал последствия за нападение.

"Мы будем действовать. Иран скоро почувствует последствия своих действий. Реакция будет болезненной", - заявил журналистам посол Израиля в ООН Дэнни Данон.