Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее

Ольга ГлущенкоСреда, 2 октября 2024, 04:52
Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее
Нетаньяху, фото Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал Ирану возмездие за массированный ракетный удар по Израилю 1 октября.

Источник: Нетаньяху, цитирует Reuters

Прямая речь Нетаньяху: "Иран совершил сегодня большую ошибку - и он заплатит за нее".

Реклама:

Детали: Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что удар был осуществлен в ответ на убийства Израилем лидеров боевиков и агрессию в Ливане против поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" и в секторе Газа.

Дословно Reuters: "Опасения, что Иран и США будут втянуты в региональную войну, возросли из-за усиления атаки Израиля на Ливан в течение последних двух недель, включая начало наземной операции в понедельник, а также из-за летнего конфликта в секторе Газа".

Детали: По заявлению Израиля, во время атаки во вторник Иран выпустил более 180 баллистических ракет по Израилю.

РЕКЛАМА:

Силы Ирана впервые применили гиперзвуковые ракеты "Фаттах", и 90% ракет успешно поразили цели в Израиле, заявили в Корпусе стражей исламской революции.

Израильская противовоздушная оборона была активирована, и большинство ракет были перехвачены "Израилем и оборонительной коалицией во главе с Соединенными Штатами", заявил израильский контр-адмирал и представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, добавив, что "Атака Ирана - это серьезная и опасная эскалация".

По его словам, центральная часть Израиля подверглась "небольшому количеству" ударов, а на юге Израиля были нанесены дополнительные удары.

Президент США Джо Байден выразил полную поддержку Израилю и назвал атаку Ирана "неэффективной". Он сказал, что сейчас ведется активное обсуждение того, как Израиль будет реагировать, и что он проведет консультации с Нетаньяху.

Вице-президент Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии, поддержала позицию Байдена и заявила, что США без колебаний будут защищать свои интересы против Ирана.

Израиль пообещал последствия за нападение.

"Мы будем действовать. Иран скоро почувствует последствия своих действий. Реакция будет болезненной", - заявил журналистам посол Израиля в ООН Дэнни Данон.

ИзраильИранракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено, видео, фотоКоличество пострадавших от российских ударов по Харькову возросло до 5, еще два человека погибли

Байден отложил поездку на "Рамштайн" в Германии

фотоСМИ: В Кривом Роге нашли мертвым экс-гендиректора ЦГОКа и кандидата в мэры Шевчика

В Украине задержали одного из идеологов вторжения РФ Чистилина

Комбриг 72-й бригады рассказал о выходе из Угледара и трудностях эвакуации раненых

Россияне через порт Мариуполя украли 180 тысяч тонн украинского зерна

Все новости...
Израиль
ЦАХАЛ заявил, что наносит удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте
Пентагон не исключает новой атаки Ирана на Израиль
Перед ракетным ударом Ирана в Израиле произошел теракт: шестеро погибших
Последние новости
22:28
В Кременчуге и Полтаве прогремели взрывы – СМИ
22:15
Силы Армении начнут охранять границу с Турцией, где до сих пор была только ФСБ России
21:39
Российские производители и предатели: Зеленский ввел в действие новые санкци
21:36
WP: Харрис просила Зеленского выбрать преемника, если его убьют или захватят в плен
21:25
Безнаказанность и вседозволенность. Почему пойманных на коррупции работников МСЭК не сажают за решетку
21:14
В России заблокировали мессенджер Discord
21:10
Шольц ожидает, что визит Байдена в Германию будет перенесен на более позднее время
21:10
Россияне FPV-дроном попали в гражданское авто в Запорожье: погиб 71-летний мужчина
21:04
Аргумент в переговорах с ЕС: Рада приняла климатический закон
20:58
Зеленский: Мы сохраняем необходимое давление на Россию на Курском направлении
Все новости...
Реклама:
Реклама: