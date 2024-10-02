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Дебаты кандидатов в вице-президенты США: оба выступили за поддержку союзников

Ольга ГлущенкоСреда, 2 октября 2024, 06:42
Дебаты кандидатов в вице-президенты США: оба выступили за поддержку союзников
Вэнс и Уолз, фото: Michele Crowe/CBS News and Stations

Во время теледебатов кандидаты в вице-президенты США Тим Уолз и Джей Ди Вэнс раскритиковали друг друга в вопросах внешней политики, однако оба согласились, что поддержка союзников является необходимой.

Источник: Уолз и Вэнс, цитирует Укринформ

Прямая речь Уолза: "Мир увидел на дебатах несколько недель назад: почти 80-летний Дональд Трамп, который только и говорит о размерах толпы - это не то, что нам нужно сейчас. Но дело не только в этом. Те, кто был ближе всего к Трампу, понимают, насколько он опасен, когда мир находится в такой опасности".

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Детали: Уолз напомнил, что глава предыдущей администрации Белого дома Джон Келли назвал Дональда Трампа самым несовершенным человеком, которого он когда-либо встречал. Кроме того, оба министра обороны времен Трампа и его советники по нацбезопасности заявили, что он не должен даже приближаться к Белому дому. Уолз также привел слова Вэнса, который в свое время заявил, что Трамп непригоден для самой высокой должности.

Прямая речь Уолза: "Со стороны вице-президента Харрис мы увидели стабильное лидерство. Мы наблюдаем стабильность, способную привлечь коалиции, объединить их, понимая, что наши союзники важны".

Детали:Он подчеркнул, что команда Харрис намерена защитить США и союзников.

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В свою очередь Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп во времена президентства, "фактически обеспечил стабильность в мире, сделав это путем установления эффективного сдерживания".

При этом он обвинил администрацию Байдена-Харрис в том, что она поспособствовала поступлению денег в Иран, который сейчас использует их для того, чтобы покупать и производить оружие.

Вэнс также поддержал право Израиля на ответ Ирану.

Прямая речь Вэнса: "Это зависит от Израиля, что им делать, чтобы сохранить свою страну в безопасности. И мы должны поддерживать наших союзников, где бы они ни были, когда они борются с поганцами".

СШАвиборыдебаты
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