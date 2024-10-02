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Потери России в войне перевалили за 655 тысяч в живой силе

Ирина БалачукСреда, 2 октября 2024, 07:51
Потери России в войне перевалили за 655 тысяч в живой силе
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 130 российских захватчиков, сожгли 32 ББМ, 14 артиллерийских систем и 4 танка.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.10.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 655 560 (+1130) человек,
  • танков – 8 887 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 579 (+32) ед,
  • артиллерийских систем – 18 869 (+14) ед,
  • РСЗО – 1 204 (+0) ед,
  • средств ПВО – 963 (+0) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 348 (+26) ед,
  • крылатых ракет – 2 613 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25 692 (+71) ед,
  • специальной техники – 3 318 (+4) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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