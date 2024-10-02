Генштаб сообщил о сложной ситуации на фронте и исключил из сводки Угледар

За прошедшие сутки на девяти направлениях фронта произошло 155 боевых столкновений, активнее всего россияне атаковали Покровское и Кураховское направление. Генеральный штаб исключил из сводки бои за Угледар, о захвате которого накануне сообщалось.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу максимальные потери".

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На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 25 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Куреловки, Новоселовки, Вишневого, Колесниковки, Глушковки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться неподалеку Часового Яра, Григорьевки и в направлении Ступочков.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Андреевки, Клещеевки, Майского и Маркового. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 16 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 25 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Красный Яр, Лысовка, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Миролюбовки, Елизаветовки и Лисовки, противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак в районах населенных пунктов Цукурино, Горняк, Георгиевка, Константиновка и Екатериновка.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил безуспешную атаку наших позиций в направлении Богоявленки.

За минувшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции были атакованы семь раз неподалеку Новоданиловки, Малых Щербаков и Каменского.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по Курщине 15 авиаударов, применив 20 управляемых авиабомб.

Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

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