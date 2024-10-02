Глава Пентагона: Иранская атака на Израиль – "вопиющий акт агрессии"
Среда, 2 октября 2024, 09:26
Министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом заявил, что действия Ирана являются "вопиющим актом агрессии".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Остина в соцсети Х (Twitter)
Детали: Глава Пентагона отметил, что также выразил свои глубочайшие соболезнования семьям, пострадавшим от террористической стрельбы в Израиле.
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Прямая речь: "Я разговаривал с Министром обороны Израиля Йоавом Галланом после вопиющего акта агрессии Ирана против Израиля. Мы с министром выразили взаимную благодарность за скоординированную оборону Израиля от почти 200 баллистических ракет, запущенных Ираном, и обязались оставаться в тесном контакте".
Предыстория:
- Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю – израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку "большой ошибкой" и пообещал, что Иран заплатит за нее.
- США подтвердили, что перехватили несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, и заявили, что будут оставаться "в тесном контакте" с Израилем.
- Британские войска сыграли определенную роль в предотвращении дальнейшей эскалации, вызванной ракетной атакой Ирана, заявил министр обороны страны.