Глава Пентагона: Иранская атака на Израиль – "вопиющий акт агрессии"

Министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом заявил, что действия Ирана являются "вопиющим актом агрессии".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Остина в соцсети Х (Twitter)

Детали: Глава Пентагона отметил, что также выразил свои глубочайшие соболезнования семьям, пострадавшим от террористической стрельбы в Израиле.

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Прямая речь: "Я разговаривал с Министром обороны Израиля Йоавом Галланом после вопиющего акта агрессии Ирана против Израиля. Мы с министром выразили взаимную благодарность за скоординированную оборону Израиля от почти 200 баллистических ракет, запущенных Ираном, и обязались оставаться в тесном контакте".

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