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Глава Пентагона: Иранская атака на Израиль – "вопиющий акт агрессии"

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 2 октября 2024, 09:26
Глава Пентагона: Иранская атака на Израиль – вопиющий акт агрессии
Austin. Illustrative photo: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом заявил, что действия Ирана являются "вопиющим актом агрессии".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Остина в соцсети Х (Twitter)

Детали: Глава Пентагона отметил, что также выразил свои глубочайшие соболезнования семьям, пострадавшим от террористической стрельбы в Израиле.

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Прямая речь: "Я разговаривал с Министром обороны Израиля Йоавом Галланом после вопиющего акта агрессии Ирана против Израиля. Мы с министром выразили взаимную благодарность за скоординированную оборону Израиля от почти 200 баллистических ракет, запущенных Ираном, и обязались оставаться в тесном контакте".

Предыстория:

  • Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю – израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку "большой ошибкой" и пообещал, что Иран заплатит за нее.
  • США подтвердили, что перехватили несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, и заявили, что будут оставаться "в тесном контакте" с Израилем.
  • Британские войска сыграли определенную роль в предотвращении дальнейшей эскалации, вызванной ракетной атакой Ирана, заявил министр обороны страны.

СШАИранИзраиль
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