Белый дом пообещал Ирану "серозные последствия" за удары по Израилю

В Белом доме заявили, что Иран столкнется с серьезными последствиями из-за его масштабной ракетной атаки на Израиль 1 октября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post, который цитирует советника по национальной безопасности Джейка Салливана

Прямая речь советника: "Мы четко дали понять, что будут последствия, серьезные последствия. Мы будем работать с Израилем над тем, чтобы это стало реальностью".

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Детали: Он отказался сообщить, какую форму примут обещанные последствия для Ирана, который уже является объектом широких американских санкций. В то же время Салливан отметил, что пуск почти 200 баллистических ракет по Израилю стал "значительной эскалацией".

Советник отметил, что президент Джо Байден внимательно следит за развитием событий.

Прямая речь Салливана: "Сейчас мы собираемся рассмотреть, какими будут следующие шаги, чтобы обеспечить, в первую очередь, американские интересы, а затем максимально способствовать стабильности по мере того, как мы будем двигаться вперед".

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