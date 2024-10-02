В Румынии подняли истребители из-за ночной российской атаки на Одесскую область
Среда, 2 октября 2024, 11:14
В ночь на 2 октября Румыния объявляла воздушную тревогу и поднимала в небо истребители из-за российской атаки ударных дронов в Одесской области.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24
Детали: Службы чрезвычайных ситуаций сообщили, что ночью 2 октября для северной части жудца Тульча около 2:40 разослали оповещение RO-Alert после того, как военные структуры зафиксировали движение российских беспилотников к целям на территории Украины в приграничье с Румынией.
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Министерство обороны рассказало, что для наблюдения подняли два испанских истребителя F-18, которые базируются на воздушной базе в Румынии, и два румынских F-16.
Системы наблюдения не зафиксировали попадания "Шахедов" в воздушное пространство Румынии.
Напомним:
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- На прошлой неделе на территории румынской общины, напротив украинского Измаила над Дунаем, в очередной раз обнаружили обломки ударного беспилотника типа "Шахед", а Минобороны Румынии осудило атаки дронов РФ вблизи румынской границы.
- Североатлантический Альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).