Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Румынии подняли истребители из-за ночной российской атаки на Одесскую область

Мария Емец, Анастасия ПроцСреда, 2 октября 2024, 11:14
В Румынии подняли истребители из-за ночной российской атаки на Одесскую область
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 2 октября Румыния объявляла воздушную тревогу и поднимала в небо истребители из-за российской атаки ударных дронов в Одесской области.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Службы чрезвычайных ситуаций сообщили, что ночью 2 октября для северной части жудца Тульча около 2:40 разослали оповещение RO-Alert после того, как военные структуры зафиксировали движение российских беспилотников к целям на территории Украины в приграничье с Румынией.

Реклама:

Министерство обороны рассказало, что для наблюдения подняли два испанских истребителя F-18, которые базируются на воздушной базе в Румынии, и два румынских F-16.

Системы наблюдения не зафиксировали попадания "Шахедов" в воздушное пространство Румынии.

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • На прошлой неделе на территории румынской общины, напротив украинского Измаила над Дунаем, в очередной раз обнаружили обломки ударного беспилотника типа "Шахед", а Минобороны Румынии осудило атаки дронов РФ вблизи румынской границы.
  • Североатлантический Альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

РумынияШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: В России заявили о "беспрецедентной" кибератаке на медиа

РФ атаковала Одессу баллистикой: попала в судно под флагом Палау. Погиб мужчина, есть раненые иностранцы

фотоBihus.Info: Судья Верховного суда проживает в коттедже за 18 млн грн, который записан на тещу

Лященко уходит с должности главы УЗ: кто может возглавить компанию

Рада может отозвать депутатов-беглецов Дмитрука и Одарченко с должностей членов комитетов

ФотоВместо мяса кожа и жир: журналисты обнаружили поставки 11 тысяч несъедобных консервов в ВСУ

Все новости...
Румыния
Парламент Румынии разрешил открыть в стране учебный центр подготовки украинских морпехов
Минобороны Румынии "решительно осудило" очередную атаку дронов РФ вблизи границы
Румыния возьмет у США заем на 920 млн долларов для оборонных нужд
Последние новости
03:51
Российские военные, которые убивали украинцев, станут мэрами и губернаторами
02:51
ISW: В России заявили о "беспрецедентной" кибератаке на медиа
01:37
фото, видеоСМИ: В Черноморске из-за российского "Шахеда" загорелась многоэтажка
01:17
Одесса отражает атаку беспилотников: в городе прогремели взрывы
00:56
обновляетсяРоссияне запустили по Украине ударные беспилотники
00:26
Спутниковые снимки: На атакованном НПЗ в Феодосии стояла система ПВО «Панцирь-С1»
23:43
Россияне зашли на восточную окраину Торецка, продолжаются бои – ОТГ "Луганск"
23:33
Новости экономики 7 октября: атака на энергообъекты, ограничения Telegram, транзит газа РФ
23:02
На Кураховском и Покровском направлениях ситуация напряженная – Генштаб
22:35
В Украину прибыли боеприпасы, на которые словаки собрали более 4 млн евро
Все новости...
Реклама:
Реклама: