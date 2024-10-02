В Румынии подняли истребители из-за ночной российской атаки на Одесскую область

В ночь на 2 октября Румыния объявляла воздушную тревогу и поднимала в небо истребители из-за российской атаки ударных дронов в Одесской области.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Службы чрезвычайных ситуаций сообщили, что ночью 2 октября для северной части жудца Тульча около 2:40 разослали оповещение RO-Alert после того, как военные структуры зафиксировали движение российских беспилотников к целям на территории Украины в приграничье с Румынией.

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Министерство обороны рассказало, что для наблюдения подняли два испанских истребителя F-18, которые базируются на воздушной базе в Румынии, и два румынских F-16.

Системы наблюдения не зафиксировали попадания "Шахедов" в воздушное пространство Румынии.

Напомним:

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