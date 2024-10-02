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Украина увеличивает дальнобойность ракет: ни одно место в России не останется безопасным – Шмыгаль

"Украинская правда"Среда, 2 октября 2024, 11:58
Украина увеличивает дальнобойность ракет: ни одно место в России не останется безопасным – Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото из соцсетей

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что одной из ключевых задач оборонно-промышленного комплекса Украины является усиление дальнобойности украинского оружия, чтобы ни одно место в европейской части России не оставалось безопасным для ударов украинских дронов и ракет.

Источник: Премьер-министр Денис Шмыгаль во время Форума оборонных индустрий 

Прямая речь: "Среди стратегических задач – это усиление дальнобойности украинского оружия, чтобы в европейской части России не было ни одного безопасного места, куда бы не могли прилетели "обломки" наших дронов и ракет".

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Детали: Шмыгаль отметил, что сейчас Украина производит "такое количество различного оружия, которое в 2022 году казалось бы невозможным". Он напомнил, что в 2023 году производство оружия выросло втрое, а за первые 8 месяцев 2024 года производство наращено еще вдвое.

Прямая речь: "Наша цель – построить один из самых современных оборонно-промышленных комплексов. Президент Украины четко сформулировал нашу стратегическую задачу: "демократия должна быть лучше вооружена, чем тирания".

Детали: Премьер также отметил, что Украина имеет надежную поддержку партнеров.

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Шмыгаль сказал, что оборонные компании из разных уголков мира уже заходят на украинский рынок, строят производства, планируют инвестиции и партнерства с украинскими оружейниками.

Премьер отметил, что на закупку вооружения и военной техники в следующем году правительство заложило в проект государственного бюджета на 300 млрд грн больше средств, или на 7 млрд долларов.

Предыстория:

  • Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что уже до конца текущего года или в начале следующего будет представлена информация о большой ракетной программе.

1 октября во время заседания правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов.

ШмыгальоружиевойнаУкраина
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