Россияне снова обстреляли Славянск, попали в отель – есть раненый
Среда, 2 октября 2024, 12:13
Российские оккупационные войска утром 2 октября нанесли удар по городу Славянск Донецкой области, попав в гостиницу, один человек получил ранения.
Источник: начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в соцсетях
Детали: Город подвергся вражескому обстрелу около 5:00 утра.
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Было попадание в частный отель в районе Молочар.
В результате ранен один человек. Также пострадали частные дома.