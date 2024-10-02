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Россияне снова обстреляли Славянск, попали в отель – есть раненый

Валентина РоманенкоСреда, 2 октября 2024, 12:13
Россияне снова обстреляли Славянск, попали в отель – есть раненый
фото ГВА

Российские оккупационные войска утром 2 октября нанесли удар по городу Славянск Донецкой области, попав в гостиницу, один человек получил ранения.

Источник: начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в соцсетях

Детали: Город подвергся вражескому обстрелу около 5:00 утра.

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Было попадание в частный отель в районе Молочар.

В результате ранен один человек. Также пострадали частные дома.

Донецкая областьвойна
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