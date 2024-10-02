Россияне атаковали маршрутный автобус в Антоновке: есть погибшая

Российские оккупанты 2 октября атаковали с дрона маршрутный автобус в Антоновке, что на Херсонщине, погибла 69-летняя женщина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Россияне атаковали с дрона маршрутный автобус в Антоновке. Из-за сброса взрывчатки с БПЛА тяжелые ранения получила 69-летняя женщина".

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Детали: Прокудин добавил, что потерпевшая умерла в "скорой".

Напомним: