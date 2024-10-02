Инвестировали 4 млрд долларов: Минобороны заявило об увеличении производства оружия в 2025 году

Министр обороны Рустем Умеров на втором Международном форуме оборонных индустрий заявил, что Украина инвестировала 4 млрд долларов в развитие украинской промышленности и увеличит собственное производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет в 2025 году.

Источник: Министр обороны Украины Рустем Умеров и президент Украины Владимир Зеленский на втором Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2)

Прямая речь Умерова: "Мы уже инвестировали 4 миллиарда долларов в развитие украинской промышленности, а в следующем году планируем увеличить финансирование. Наш приоритет – разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты".

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Детали: По его словам, Министерство обороны готово к активному сотрудничеству с иностранными партнерами путем создания совместных предприятий для развития оборонной индустрии. Поэтому он призвал заключать долгосрочные контракты на производство, поставку и техническое обслуживание военной техники.

В то же время президент Зеленский в рамках второго Международного форума оборонных индустрий провел встречу с руководителями и топ-менеджерами оборонных компаний стран-партнеров.

Зеленский подчеркнул, что с началом полномасштабного вторжения оборонное производство в Украине значительно возросло. Однако для дальнейшего роста нужен иностранный опыт, доступ к цепочкам поставок и технологиям.

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Также, по его словам, после первого форума оборонных индустрий уже есть значительные результаты. В частности, по техническому обслуживанию легких пушек, локализации производства штурмовых винтовок и созданию мощностей для производства боеприпасов к стрелковому оружию.

Кроме того, во время встречи Зеленский поблагодарил руководителей ведущих оборонных компаний мира за поддержку украинского народа.

Прямая речь Зеленского: "Очень рады видеть вас в Украине. Мы рассчитываем на большую поддержку, потому что, к сожалению, война не прекратилась. И мы благодарны за все, что можем сделать вместе сейчас и в будущем. Мы рассчитываем на наше партнерство не только во время войны".