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На Ровенщине разоблачили нарколаборатории, сбывавшие психотропы: 11 задержанных

Валентина РоманенкоСреда, 2 октября 2024, 12:45
На Ровенщине разоблачили нарколаборатории, сбывавшие психотропы: 11 задержанных
фото полиции

На Ровенщине правоохранители заблокировали деятельность наркогруппировки, которая сбывала психотропы, подозрение получили 11 фигурантов.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Ровенская областная прокуратура, управление СБУ в Ровенской области

Дословно полиция: "Большинство фигурантов уже имели проблемы с законом за незаконные операции с наркотиками. Дельцы арендовали квартиру и гараж, где изготавливали до 16 000 доз метамфетамина в месяц и сбывали в регионе. Такой "бизнес" приносил участникам наркогруппировки до 2 млн грн. Всем избраны меры пресечения".

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Детали: По данным досудебного расследования, наркобизнес организовал 30-летний житель Ровно, который привлек к группировке еще десять жителей жителей Ровно и Здолбунова.

У каждого из 11 участников схемы была своя "зона ответственности". Дельцы покупали псевдоэфедрин и в обустроенной лаборатории изготавливали из него метамфетамин. Злоумышленники имели свою клиентскую базу и сеть наркодилеров для сбыта товара.

Прекурсоры заказывали такими партиями, что из них ежемесячно можно было изготовить 16000 доз психотропов.

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Во время обысков у фигурантов производства изъяли уже готовые психотропные вещества, а также сырье для их изготовления, оборудование, оружие и другие доказательства противоправной деятельности.

 

Всем подозреваемым избраны меры пресечения: 9 взяты под стражу с правом внесения залога от 300 000 гривен до 454 200 гривен, 1 - круглосуточный домашний арест. В отношении еще одного сообщника - продолжается рассмотрение, отмечает прокуратура.

Ровенская областьнаркотики
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