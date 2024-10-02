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Задержали еще четырех киевлян, которые жгли автомобили ВСУ

Валентина РоманенкоСреда, 2 октября 2024, 13:17
Задержали еще четырех киевлян, которые жгли автомобили ВСУ
фото полиции

Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали в Киеве еще четырех приспешников спецслужб РФ, которые поджигали авто Сил обороны.

Источник: столичная полиция, СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, в сентябре 2024 года в Оболонском районе около часа ночи 21-летний молодой человек, на одной из улиц, где он проживает, поджег автомобиль "Opel Campo" зеленого цвета. Впоследствии через мессенджер Telegram он отчитался о проделанной работе, однако получил просьбу в следующий раз качественнее снимать видео.

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Двое других подозреваемых мужчин 26 и 29 лет, которые уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления и наркотики, в Дарницком районе подожгли автомобиль "Volkswagen - LТ45".

 

Также, в этом же районе столицы 34-летняя наркозависимая киевлянка подожгла автомобиль "Volkswagen".

 

Заказы подозреваемые получали через Telegram. Машины военнослужащих искали в тех районах, где проживают. Далее на свой мобильный телефон они снимали, как горят автомобили с целью дальнейшего отчета перед заказчиками. За сожженную машину им обещали заплатить по 1000 долларов США.

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СБУ отмечает, что все четыре злоумышленника были задержаны в течение нескольких часов "по горячим следам" после совершения преступлений.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Киевкриминал
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