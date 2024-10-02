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Спикер Сейма Польши на встрече с главой МИД Украины поднял вопрос эксгумаций

Мария Емец, Алена МазуренкоСреда, 2 октября 2024, 13:27
Спикер Сейма Польши на встрече с главой МИД Украины поднял вопрос эксгумаций
Польша ФОТО РОБЕРТ НОЙМАН FORUM

Спикер Сейма Польши Шимон Головня на встрече с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой поднял вопрос эксгумаций погибших во время событий на Волыни в годы Второй мировой войны.

Источник: PAP по коммюнике канцелярии Сейма, "Европейская правда"

Детали: Головня и Сибига обсуждали много вопросов, в том числе дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности и разностороннюю поддержку Украины.

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Также спикер Сейма поднял вопрос о возобновлении поисков и эксгумации поляков, погибших во время событий на Волыни в годы Второй мировой войны.

"В контексте приближения Дня всех святых спикер Сейма обратил внимание на большое значение для польских женщин и мужчин момента зажжения свечи на могилах своих близких, которые погибли. Для этого важно знать, где они похоронены. Поэтому этот вопрос является цивилизационным, а не политическим", – сообщила Канцелярия Сейма.

Он также акцентировал, что "вопрос уважения к умершим является фундаментальным для ценностей, на которых основывается Европейский Союз".

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В канцелярии Сейма сообщили, что спикер "глубоко убежден, что Польша и Украина находятся в ситуации, когда хорошая связь, основанная на правде и уважении, является основой безопасности обоих народов".

Спикер Сената Малгожата Кидава-Блоньска также коснулась этого вопроса, акцентировав, что он очень важен для польского общества.

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время визита заверил, что Украина готова говорить с Польшей о сложных исторических вопросах.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что вопрос эксгумаций жертв Волынской трагедии будет рассматриваться в рамках открытия первого раздела на переговорах с Украиной о вступлении в ЕС.

Читайте также в интервью "ЕвроПравде" о взглядах из Украины и Польши на новый виток исторических споров между странами, а также статью Варшава усиливает давление: как уже изменились отношения Украины и Польши.

ПольшаУкраинаМИД
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