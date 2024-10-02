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Сибига и Сикорский в Варшаве пересеклись на "дружеский разговор"

Мария Емец, Ирина БалачукСреда, 2 октября 2024, 14:19
Сибига и Сикорский в Варшаве пересеклись на дружеский разговор
Андрей Сибига и Радослав Сикорский. Фото иллюстративное с сайта МИД

Польское и украинское Министерства иностранных дел выдали разные заявления относительно того, встретился ли польский министр Радослав Сикорский со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, когда последний посещал Варшаву на этой неделе.

Источник: "Европейская правда" 

Детали: Польское агентство PAP опубликовало заявление представителя МИД Польши Павла Вронского, который рассказал, что переговоры Сибиги с Сикорским вообще не планировались.

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Он добавил, что оба министра должны были бы увидеться, поскольку должны были стать участниками одной из панелей Варшавского форума по безопасности (без дальнейших официальных переговоров), но в итоге Сикорский не смог присутствовать и на этой панели из-за занятости в правительстве.

В то же время украинские дипломаты настаивают, что министры все же встретились.  

Прямая речь собеседника издания из МИД: "Встреча состоялась. Сибига и Сикорский встретились вечером, но это была не официальная "двусторонка", а дружеское общение. Украинский министр поблагодарил Польшу за всестороннюю помощь, они обсудили шаги для дальнейшего развития добрососедских отношений, дальнейшие шаги для решения чувствительных вопросов исторического прошлого".

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Предыстория:

  • Во время визита в Варшаву Сибига встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, а также руководителями Сейма и Сената Польши, которые в том числе подняли вопрос об эксгумации погибших на Волыни поляков.

Читайте также в интервью "ЕвроПравде" о взглядах из Украины и Польши на новый виток исторических споров между странами, а также статью Варшава усиливает давление: как уже изменились отношения Украины и Польши.

ПольшаМИД
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