Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата

Израиль объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну, потому что Гутерриш не осудил нападение Ирана на Израиль.

Источник: Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в соцсети Х

Прямая речь: "Я объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата в Израиле и запретил ему въезд в страну.

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Тот, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает того, чтобы ступить на израильскую землю.

Это Генеральный секретарь, который до сих пор не осудил резню и сексуальные зверства, совершенные убийцами из ХАМАС 7 октября, и не приложил никаких усилий, чтобы объявить их террористической организацией.

Генеральный секретарь, который поддерживает террористов, насильников и убийц из ХАМАСа, "Хезболлы", хуситов, а теперь и Ирана - матери мирового террора - останется пятном в истории ООН.

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Израиль будет продолжать защищать своих граждан и отстаивать свое национальное достоинство, с Антониу Гутерришем или без него".

Предыстория: