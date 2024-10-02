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Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата

Алена МазуренкоСреда, 2 октября 2024, 14:32
Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата
Антониу Гутерриш, фото: getty images

Израиль объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну, потому что Гутерриш не осудил нападение Ирана на Израиль.

Источник: Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в соцсети Х

Прямая речь: "Я объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата в Израиле и запретил ему въезд в страну.

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Тот, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает того, чтобы ступить на израильскую землю.

Это Генеральный секретарь, который до сих пор не осудил резню и сексуальные зверства, совершенные убийцами из ХАМАС 7 октября, и не приложил никаких усилий, чтобы объявить их террористической организацией.

Генеральный секретарь, который поддерживает террористов, насильников и убийц из ХАМАСа, "Хезболлы", хуситов, а теперь и Ирана - матери мирового террора - останется пятном в истории ООН.

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Израиль будет продолжать защищать своих граждан и отстаивать свое национальное достоинство, с Антониу Гутерришем или без него".

Предыстория:

  • Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю – израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку "большой ошибкой" и пообещал, что Иран заплатит за нее.
  • США подтвердили, что перехватили несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, и заявили, что будут оставаться "в тесном контакте" с Израилем.
  • Британские войска сыграли определенную роль в предотвращении дальнейшей эскалации, вызванной ракетной атакой Ирана, заявил министр обороны страны.

ИзраильООНИран
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