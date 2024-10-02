Правительство Эстонии обсуждало возможность отправки своих военных в Украину – СМИ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что правительство страны обсуждало возможность отправки своих военных с небоевыми задачами на запад Украины, но пока конкретное решение не принято.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio

Детали: По словам министра, конкретного решения пока нет, потому что прежде всего Эстония должна гарантировать безопасность инструкторов.

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Прямая речь: "Если бы у нас был большой контингент, скажем, подразделение размером в бригаду с техникой, это было бы очень большой целью для россиян".

Больше деталей: Глава Минобороны Эстонии акцентировал, что решение о вводе войск в Украину должно приниматься консенсусом стран-членов НАТО.

"Надо учитывать все детали: меры защиты сил, а также логистику. Поэтому сейчас мы продолжаем обучение в Польше и Великобритании. Посмотрим, как будет развиваться эта тема", – отметил он.

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Певкур подытожил, что союзники прилагают все усилия, чтобы Украина могла выиграть войну.

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