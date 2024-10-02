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Правительство Эстонии обсуждало возможность отправки своих военных в Украину – СМИ

Станислав ПогориловСреда, 2 октября 2024, 14:48
Правительство Эстонии обсуждало возможность отправки своих военных в Украину – СМИ
Фото: Getty images

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что правительство страны обсуждало возможность отправки своих военных с небоевыми задачами на запад Украины, но пока конкретное решение не принято.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio

Детали: По словам министра, конкретного решения пока нет, потому что прежде всего Эстония должна гарантировать безопасность инструкторов.

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Прямая речь: "Если бы у нас был большой контингент, скажем, подразделение размером в бригаду с техникой, это было бы очень большой целью для россиян".

Больше деталей: Глава Минобороны Эстонии акцентировал, что решение о вводе войск в Украину должно приниматься консенсусом стран-членов НАТО.

"Надо учитывать все детали: меры защиты сил, а также логистику. Поэтому сейчас мы продолжаем обучение в Польше и Великобритании. Посмотрим, как будет развиваться эта тема", – отметил он.

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Певкур подытожил, что союзники прилагают все усилия, чтобы Украина могла выиграть войну.

Предыстория:

  • 2 октября сообщалось, что бывший глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что страна должна отправить войска, чтобы помочь тренировать и поддерживать украинскую армию.
  • Как известно, обсуждение присутствия войск НАТО на украинской территории начал президент Франции Эмманюэль Макрон, который в феврале признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.
  • Некоторые государства, в частности страны Балтии, публично поддержали эту идею или выразили заинтересованность в ней. Но подавляющее большинство, включая бывшего генерального секретаря Альянса, такую возможность отвергали.
  • В мае The New York Times сообщало, что некоторые страны-члены НАТО непублично обсуждают возможность отправки военных инструкторов или подрядчиков на территорию Украины для обучения украинских военных и помощи с ремонтом техники.

ЭстонияУкраинаармия
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