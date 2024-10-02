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Опрос: Почти 90% украинцев планируют остаться дома зимой, несмотря на проблемы с энергетикой

Анастасия ПроцСреда, 2 октября 2024, 14:33
Опрос: Почти 90% украинцев планируют остаться дома зимой, несмотря на проблемы с энергетикой
Иллюстративное фото: Getty Images

Социологический опрос группы "Рейтинг" показал, что около 90% украинцев не планируют менять место жительства в течение осенне-зимнего периода 2024 года, несмотря на возможные проблемы с электроснабжением.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 20-23 сентября

Детали: Сообщается, что намерены переехать имеют 10% респондентов. Из них 4% — в пределах своей области, 3% — по стране, и 2% — за границу.

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Отмечается, что на момент опроса, 64% украинцев имели стабильное электроснабжение. Еще 30% сообщили о незначительных отключениях. В то же время 4% респондентов сталкиваются с частыми перебоями, а 1% — постоянно.

Наиболее критическая ситуация наблюдается в восточных регионах, где 13% опрошенных отмечают регулярные отключения электроэнергии.

Опрос проводился по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборочная совокупность: 1000 респондентов.

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Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

опросэнергетика
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