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Волынянка предлагала мужчинам "трансфер" за границу – на матрасе через Днестр или пешком с проводником

Валентина РоманенкоСреда, 2 октября 2024, 15:28
Волынянка предлагала мужчинам трансфер за границу – на матрасе через Днестр или пешком с проводником
фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили 48-летнюю жительницу Волынской области, которая с сообщниками организовала схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины за деньги.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция

Детали: Досудебным расследованием установлено, что за 10 000 - 11 000 евро женщина на автомобиле забирала военнообязанного мужчину из любого места Украины. Она везла его в пограничную зону в Черновицкой области, где в дальнейшем "клиенту" предлагала способ незаконного пересечения границы на выбор: или по суше вне пункта пропуска с помощью проводников или на матрасе через реку Днестр в Республику Молдова.

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Женщину задержали во время получения 11 000 евро. Ей сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

 
 

Устанавливаются другие участники незаконной схемы пересечения границы.

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