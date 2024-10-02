Оккупанты на Херсонщине объявили призыв мужчин в российскую армию

Гауляйтер временно оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо объявил о призыве граждан Украины с оккупированных территорий области на срочную службу в армию РФ, который начался 1 октября 2024 года и продлится до конца года.

Источник: Суспільне Херсон, гауляйтер Сальдо

Детали: Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в комментарии Суспільному сообщил, что сейчас массовой подготовки к призыву на оккупированных территориях не наблюдается, однако заявления оккупационных властей свидетельствуют о планах использовать местное население для нужд российской армии.

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Гауляйтер Сальдо заявил, что призывники будут проходить срочную службу в частях Южного военного округа.

Соболевский отметил, что российские оккупанты обещают не привлекать молодежь, которая пойдет на срочную службу, к участию в так называемой "специальной военной операции".

Прямая речь Соболевского: "Как это будет реально, увидим. Было понятно, что рано или поздно враг нашим ресурсом человеческим воспользуется, чтобы наши люди участвовали в этой войне".

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Детали: По словам Соболевского, оккупанты активно собирают информацию о потенциальных призывниках через образовательные учреждения, социальные реестры и медицинское страхование. "Они собирают информацию везде", – говорит Соболевский.

Он также отметил, что оккупанты стимулируют людей делать доносы о нелояльности к российскому режиму или поддержке ВСУ, что может быть использовано для выявления граждан, подпадающих под призыв.

Соболевский отметил, что единственным надежным способом уберечь себя от призыва является выезд с оккупированных территорий в страны ЕС или другие безопасные регионы, но не в Российскую Федерацию.

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