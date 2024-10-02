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Оккупанты на Херсонщине объявили призыв мужчин в российскую армию

"Украинская правда"Среда, 2 октября 2024, 15:35
Оккупанты на Херсонщине объявили призыв мужчин в российскую армию

Гауляйтер временно оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо объявил о призыве граждан Украины с оккупированных территорий области на срочную службу в армию РФ, который начался 1 октября 2024 года и продлится до конца года.

Источник: Суспільне Херсон, гауляйтер Сальдо

Детали: Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в комментарии Суспільному сообщил, что сейчас массовой подготовки к призыву на оккупированных территориях не наблюдается, однако заявления оккупационных властей свидетельствуют о планах использовать местное население для нужд российской армии. 

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Гауляйтер Сальдо заявил, что призывники будут проходить срочную службу в частях Южного военного округа.

Соболевский отметил, что российские оккупанты обещают не привлекать молодежь, которая пойдет на срочную службу, к участию в так называемой "специальной военной операции".

Прямая речь Соболевского: "Как это будет реально, увидим. Было понятно, что рано или поздно враг нашим ресурсом человеческим воспользуется, чтобы наши люди участвовали в этой войне".

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Детали: По словам Соболевского, оккупанты активно собирают информацию о потенциальных призывниках через образовательные учреждения, социальные реестры и медицинское страхование. "Они собирают информацию везде", – говорит Соболевский.

Он также отметил, что оккупанты стимулируют людей делать доносы о нелояльности к российскому режиму или поддержке ВСУ, что может быть использовано для выявления граждан, подпадающих под призыв.

Соболевский отметил, что единственным надежным способом уберечь себя от призыва является выезд с оккупированных территорий в страны ЕС или другие безопасные регионы, но не в Российскую Федерацию.

Предыстория:

  • Накануне лидер РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в России с 1 октября по 31 декабря. Поскольку в его представлении оккупированные территории являются частью РФ, принудительный "призыв" будут осуществлять и там.
  • Министерство иностранных дел Украины выразило в связи с этим решением решительный протест, напомнив, что Россия грубо нарушает свои международно-правовые обязательства, в частности Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.
  • В Европейском Союзе назвали нарушением международного права осуществление "военного призыва" в российскую армию на временно оккупированных территориях Украины.
  • Разведка Великобритании считает, что Россия и дальше будет заставлять призывников подписывать контракты после окончания службы, чтобы отправлять их на войну против Украины.

призывХерсонская областьвойна
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