Путин подписал закон, который позволит отправлять на войну тысячи подсудимых

Российский правитель Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уголовной ответственности подсудимых в РФ, готовых воевать. Ранее в СМИ сообщали, что вероятно речь идет о более 20 тысячах человек, чьи дела слушаются в суде.

Источник: российские издания, Meduza

Детали: Сообщается, что Путин подписал закон, который освобождает от уголовной ответственности подсудимых, готовых воевать.

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Эти лица будут освобождены от ответственности, если подпишут контракт с Минобороны РФ или попадут под мобилизацию.

Сейчас в РФ контракт с российской армией для участия в войне с Украиной могли подписать только те, кто находится под следствием или уже осужден.

Напомним:

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