Путин подписал закон, который позволит отправлять на войну тысячи подсудимых
Среда, 2 октября 2024, 16:25
Российский правитель Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уголовной ответственности подсудимых в РФ, готовых воевать. Ранее в СМИ сообщали, что вероятно речь идет о более 20 тысячах человек, чьи дела слушаются в суде.
Источник: российские издания, Meduza
Детали: Сообщается, что Путин подписал закон, который освобождает от уголовной ответственности подсудимых, готовых воевать.
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Эти лица будут освобождены от ответственности, если подпишут контракт с Минобороны РФ или попадут под мобилизацию.
Сейчас в РФ контракт с российской армией для участия в войне с Украиной могли подписать только те, кто находится под следствием или уже осужден.
Напомним:
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- Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий забирать на войну против Украины не только уже осужденных или тех, кто находится под следствием, но и более 20 тысяч подсудимых, то есть лиц, чьи дела слушаются в суде.
- Источники в Минобороны РФ заявляли, что "из примерно 60 тысяч подсудимых ожидается забрать 40%", то есть более 20 тысяч человек.