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МИД Польши: Сикорский обсудит с новым генсеком НАТО поддержку Украины

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 2 октября 2024, 16:28
МИД Польши: Сикорский обсудит с новым генсеком НАТО поддержку Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

По словам представителя польского МИД Павела Вронского, во время первого разговора министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудят, в частности, вопросы помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарии агентства "Укринформ"

Детали: Как утверждает Вронский, главных тем разговора между главой МИД Польши и новым генсеком НАТО, который 1 октября официально принял полномочия генерального секретаря НАТО от своего предшественника Йенса Столтенберга, будет две.

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"Прежде всего Украина, помощь для Украины, координация оказания поддержки Киеву. Второй вопрос будет касаться Ближнего Востока, нынешнего обострения ситуации, а также направлений ее развития", – сообщил он.

Представитель польского МИД добавил, что разговор Сикорского и Рютте состоится в среду вечером.

Предыстория:

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  • Глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Варшаву встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, а также руководителями Сейма и Сената Польши, которые в том числе подняли вопрос об эксгумации погибших на Волыни поляков.
  • Визит министра иностранных дел Украины в Польшу сопровождало расхождение заявлений МИД двух стран по поводу того, встретился ли польский министр со своим украинским коллегой.
  • Украинские дипломаты настаивают, что министры все же встретились, но была не официальная двусторонняя встреча, а дружеское общение.

Читайте также в интервью "ЕвроПравде" о взглядах из Украины и Польши на новый виток исторических споров между странами, а также статью Варшава усиливает давление: как уже изменились отношения Украины и Польши.

ПольшаНАТОпомощь Украине
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