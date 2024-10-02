МИД Польши: Сикорский обсудит с новым генсеком НАТО поддержку Украины

По словам представителя польского МИД Павела Вронского, во время первого разговора министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудят, в частности, вопросы помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарии агентства "Укринформ"

Детали: Как утверждает Вронский, главных тем разговора между главой МИД Польши и новым генсеком НАТО, который 1 октября официально принял полномочия генерального секретаря НАТО от своего предшественника Йенса Столтенберга, будет две.

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"Прежде всего Украина, помощь для Украины, координация оказания поддержки Киеву. Второй вопрос будет касаться Ближнего Востока, нынешнего обострения ситуации, а также направлений ее развития", – сообщил он.

Представитель польского МИД добавил, что разговор Сикорского и Рютте состоится в среду вечером.

Предыстория:

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Глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Варшаву встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, а также руководителями Сейма и Сената Польши, которые в том числе подняли вопрос об эксгумации погибших на Волыни поляков.

Визит министра иностранных дел Украины в Польшу сопровождало расхождение заявлений МИД двух стран по поводу того, встретился ли польский министр со своим украинским коллегой.

Украинские дипломаты настаивают, что министры все же встретились, но была не официальная двусторонняя встреча, а дружеское общение.

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