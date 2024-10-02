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Суд ЕС оставил в силе запрет на юридические услуги для компаний из РФ

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 2 октября 2024, 16:56
Суд ЕС оставил в силе запрет на юридические услуги для компаний из РФ
фото: Peter Dazeley

Суд Евросоюза отклонил иск бельгийских адвокатов, которые просили отменить введенный в 2022 году санкционный запрет на оказание юридических услуг компаниям и государственным учреждениям из России.

Источник: сообщение Суда, имеющееся в распоряжении "Европейской правды"

Детали: В 2022 году в ответ на полномасштабное вторжение России против Украины ЕС принял ряд ограничительных мер, среди которых – запрет на предоставление юридических консультационных услуг.

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Ряд бельгийских адвокатских ассоциаций подали иск в Суд Евросоюза общей юрисдикции с требованием отменить этот запрет.

Утверждалось, что он "нарушает основополагающие права, гарантирующие доступ к юридической консультации адвоката, профессиональную тайну и обязанность независимости адвокатов, ценности верховенства права, а также принципы пропорциональности и правовой определенности".

Суд ЕС отклонил иск, отметив, что запрет на предоставление юридических консультационных услуг российскому правительству или юридическим лицам из России не распространяется на судебные процессы, а также не касается физических лиц.

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"По мнению Суда, оспариваемый запрет, разграниченный положениями об исключениях и исключениях, действительно преследует цели общего интереса, не нанося ущерба самой сути фундаментальной роли адвокатов в демократическом обществе", – говорится в сообщении.

В прошлом месяце, напомним, Суд ЕС отказал российским олигархам Геннадию Тимченко и его жене Елене, Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану в отмене европейских санкций против них.

ЕСРосcияправо
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