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В Киеве снова ухудшилось качество воздуха – КГГА

Алена МазуренкоСреда, 2 октября 2024, 17:12
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха – КГГА

В Киеве зафиксировали временное ухудшение состояния воздуха, горожанам рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и ограничить пребывание на улице.

Источник: КГГА

Дословно: "В Киеве временное ухудшение состояния воздуха: рекомендуется воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице".

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Детали: В департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщили, что по состоянию на 15:00 2 октября фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в Киевской области и трансграничное влияние.

До улучшения ситуации киевлянам рекомендуют:

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  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Напомним:

  • Укргидрометцентр прогнозировал 1 и 2 октября попадание пыли с Каспийской низменности на территорию Киевщины.

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