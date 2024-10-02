В Киеве снова ухудшилось качество воздуха – КГГА
Среда, 2 октября 2024, 17:12
В Киеве зафиксировали временное ухудшение состояния воздуха, горожанам рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и ограничить пребывание на улице.
Источник: КГГА
Дословно: "В Киеве временное ухудшение состояния воздуха: рекомендуется воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице".
Реклама:
Детали: В департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщили, что по состоянию на 15:00 2 октября фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).
Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в Киевской области и трансграничное влияние.
До улучшения ситуации киевлянам рекомендуют:
РЕКЛАМА:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Напомним:
- Укргидрометцентр прогнозировал 1 и 2 октября попадание пыли с Каспийской низменности на территорию Киевщины.