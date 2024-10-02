Россияне ударили из артиллерии по Херсону – погиб мужчина
Российские войска ударили из артиллерии по пригороду Херсона. В результате удара погиб человек.
Источник: председатель Херсонской МВА Роман Мрочко и Херсонская ОВА в Telegram
Прямая речь Мрочко: "Российские оккупанты убили еще одного мирного жителя нашей общины. Он ехал на велосипеде по пригороду, когда враг ударил из артиллерии. 65-летний мужчина погиб на месте".
Детали: Мрочко также сообщил о российской атаке дроном на маршрутку в пригороде – люди не пострадали. Он добавил, что автобус принадлежит частному предприятию перевозчику.
В то же время, в Днепровском районе Херсона двое мужчин, 28 и 24 лет, пострадали из-за сброса взрывчатки с БПЛА на машину. У пострадавших диагностированы взрывные травмы и контузии.
Около 14:00 в Антоновке под обстрел с дрона попала 61-летняя женщина, которая на момент атаки находилась на улице. Ее доставили в больницу со взрывной травмой и осколочными ранениями.
Предыстория:
- Российские оккупанты 2 октября атаковали с дрона маршрутный автобус в Антоновке, что на Херсонщине, погибла 69-летняя женщина.
- Два человека получили ранения в результате взрыва после того, как женщина подняла взрывоопасный предмет возле остановки общественного транспорта в поселке Антоновка Херсонской области.