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Россияне ударили из артиллерии по Херсону – погиб мужчина

"Украинская правда"Среда, 2 октября 2024, 17:15
Россияне ударили из артиллерии по Херсону – погиб мужчина
Иллюстративное фото Getty Images

Российские войска ударили из артиллерии по пригороду Херсона. В результате удара погиб человек. 

Источник: председатель Херсонской МВА Роман Мрочко и Херсонская ОВА в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Российские оккупанты убили еще одного мирного жителя нашей общины. Он ехал на велосипеде по пригороду, когда враг ударил из артиллерии. 65-летний мужчина погиб на месте".

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Детали: Мрочко также сообщил о российской атаке дроном на маршрутку в пригороде – люди не пострадали. Он добавил, что автобус принадлежит частному предприятию перевозчику.

В то же время, в Днепровском районе Херсона двое мужчин, 28 и 24 лет, пострадали из-за сброса взрывчатки с БПЛА на машину. У пострадавших диагностированы взрывные травмы и контузии.

Около 14:00 в Антоновке под обстрел с дрона попала 61-летняя женщина, которая на момент атаки находилась на улице. Ее доставили в больницу со взрывной травмой и осколочными ранениями.

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Предыстория: 

  • Российские оккупанты 2 октября атаковали с дрона маршрутный автобус в Антоновке, что на Херсонщине, погибла 69-летняя женщина.
  • Два человека получили ранения в результате взрыва после того, как женщина подняла взрывоопасный предмет возле остановки общественного транспорта в поселке Антоновка Херсонской области.

ХерсонвойнаУкраина
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