Россияне ударили из артиллерии по Херсону – погиб мужчина

Российские войска ударили из артиллерии по пригороду Херсона. В результате удара погиб человек.

Источник: председатель Херсонской МВА Роман Мрочко и Херсонская ОВА в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Российские оккупанты убили еще одного мирного жителя нашей общины. Он ехал на велосипеде по пригороду, когда враг ударил из артиллерии. 65-летний мужчина погиб на месте".

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Детали: Мрочко также сообщил о российской атаке дроном на маршрутку в пригороде – люди не пострадали. Он добавил, что автобус принадлежит частному предприятию перевозчику.

В то же время, в Днепровском районе Херсона двое мужчин, 28 и 24 лет, пострадали из-за сброса взрывчатки с БПЛА на машину. У пострадавших диагностированы взрывные травмы и контузии.

Около 14:00 в Антоновке под обстрел с дрона попала 61-летняя женщина, которая на момент атаки находилась на улице. Ее доставили в больницу со взрывной травмой и осколочными ранениями.

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