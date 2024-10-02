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Замдиректора ФСБ может избегать санкций из-за ошибок в идентификационных данных – СМИ

Евгений КизиловСреда, 2 октября 2024, 17:35
Замдиректора ФСБ может избегать санкций из-за ошибок в идентификационных данных – СМИ
Замдиректора ФСБ Сергей Королев. Фото: The Independent

Первого заместителя директора российской ФСБ Сергея Королева годами иллюстрировали фотографией другого человека. К тому же, он попал под международные санкции с ошибочной датой рождения.

Источник: расследование The Kyiv Independent

Детали: После полномасштабного вторжения ряд стран наложили санкции на Королева из-за вовлеченности Федеральной службы безопасности РФ в войну против Украины. В зависимости от страны, санкции включают ограничения на доступ к активам, инвестициям и путешествиям. Однако некорректные персональные данные, указанные для Королева в санкционных списках, могут позволить ему избегать ограничений.

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Журналисты обнаружили, что Королев был включен в санкционные списки ЕС и Швейцарии с ошибкой в дате рождения. Она на 10 лет отличается от общеизвестной и наиболее вероятной (25 июля 1962 года) даты рождения чиновника ФСБ.

Редакция добавляет, что почти все санкционные списки, кроме США и Австралии, не включают одну из вероятных версий написания его имени и фамилии, а именно Sergey Korolev.

Кроме того, оказалось, что Королев годами успешно скрывал свою внешность от общественности.

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Редакция доказала, что на единственном фото, которое используют российские и иностранные медиа для иллюстрации Сергея Королева, изображен другой человек - житель Екатеринбурга Артем Купленников. Kyiv Independent пообщался с Купленниковым, который подтвердил, что на фото он.

 
Фейковое фото Королева. Источник: The Kyiv Independent

Фотограф из Екатеринбурга Борис Ярков сделал фото Купленникова на публичном мероприятии в 2016 году и использовал на сайте екатеринбургского информационного агентства "Повестка дня". В разговоре с Kyiv Independent фотограф также подтвердил, что на его фото – не Королев.

Фото впервые было опубликовано в новости о перестановках в ФСБ, которые касались Королева. Под фото не указывали, что на нем изображен именно Королев, однако это положило начало его многолетней ошибочной идентификации. Другие медиа подхватили эту фотографию как изображение Королева. Ее использовали настолько часто, что со временем даже добавили как портрет Королева на сайте российской корпорации "Росатом", где он является членом наблюдательного совета.

Издание Kyiv Independent также нашло, как выглядят настоящий Сергей Королев и его семья. Помимо прочего, оказалось, что несколько лет назад Королев с семьей "засветился" во время съемок телевизионного шоу КВН в оккупированном Крыму.

 
Настоящее фото Королева. Источник: The Kyiv Independent

Использование некорректных данных Королева в международных санкционных списках может усложнить его идентификацию уполномоченными органами.

Прямая речь уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка: "Это оставляет пространство для маневра. Санкция остается, но некоторые банки, например, могут не идентифицировать это лицо как подсанкционное, особенно если нет других идентифицирующих данных".

ФСБсанкцииРосcия
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