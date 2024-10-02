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Киев осудил атаку Ирана по Израилю и призвал партнеров так же решительно защищать небо Украины

Валентина РоманенкоСреда, 2 октября 2024, 17:48
Киев осудил атаку Ирана по Израилю и призвал партнеров так же решительно защищать небо Украины
Иранские ракеты над Иерусалимом 1 октября. фото Getty Images

МИД Украины решительно осудил массированную иранскую ракетную атаку против Израиля вечером 1 октября 2024 года и призвал стороны ближневосточного противостояния не допустить перерастания конфликта в широкомасштабную войну.

Источник: заявление МИД

Дословно: "Мирные люди никогда не должны быть целями для смертоносных атак. В очередной раз призываем все стороны ближневосточного противостояния не допустить перерастания конфликта в широкомасштабную войну, последствия которой будут иметь катастрофический характер не только для людей в регионе, но и для всего мира.

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Украина, которая уже более двух с половиной лет сопротивляется неспровоцированной вооруженной агрессии, противостоит не только государству-агрессору России, но и ее приспешникам, в частности Ирану, который поставляет российскому режиму вооружение для войны против нашего государства. Осуждаем действия иранского режима, которые дестабилизируют сразу два региона: Европу и Ближний Восток.  

Поддерживаем оперативные действия союзников и партнеров Израиля, которые приняли превентивные меры для минимизации негативных последствий ракетных обстрелов израильской территории со стороны Ирана. Призываем союзников Украины так же решительно и без колебаний защищать украинское небо от российских ракетных и дроновых атак, поскольку человеческая жизнь одинаково ценна в любой части мира".

Детали: Дипломаты отметили важность неукоснительного соблюдения всеми государствами мира норм и принципов международного права и Устава ООН.

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В МИД отмечают, что скорейшая стабилизация ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке является важным условием для недопущения дальнейшей региональной дестабилизации.

Предыстория:

  • 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет. 
  • Министерство обороны США назвало ракетную атаку Ирана на Израиль вдвое масштабнее предыдущей и не исключило вероятности нового удара.
  • Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что считает атаку Ирана на Израиль "вопиющим актом агрессии".
  • США также подтвердили, что перехватили несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, и заявили, что будут оставаться "в тесном контакте" с Израилем.

МИДвойнаИранИзраиль
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