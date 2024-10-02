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В правительстве Германии отреагировали на публикацию о желании Шольца позвонить Путину

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникСреда, 2 октября 2024, 18:14
В правительстве Германии отреагировали на публикацию о желании Шольца позвонить Путину
Олаф Шольц. Фото - Getty Images

В правительстве Германии прокомментировали публикацию издания Zeit, которое писало о том, что канцлер Олаф Шольц хочет впервые за почти два года провести телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, которого цитирует DW

Детали: По его словам, Шольц ранее выражал желание поговорить с Путиным "при удобном случае".

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"Канцлер неоднократно говорил, что при удобном случае снова поговорит с Путиным по телефону. Сейчас я не могу вам сообщить о конкретных планах проведения такого разговора", – сказал Гебештрайт.

Если разговор состоится, Шольц первым из лидеров стран, поддерживающих Украину, возобновит прямой контакт с Путиным.

Президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в последний раз разговаривали с кремлевским правителем в 2022 году.

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По сообщению Zeit, Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре. Однако просьбы о разговоре со стороны Берлина пока не поступало.

Напомним, в середине октября в Германии состоятся переговоры по дальнейшей поддержке Украины с участием президента Джо Байдена и других мировых лидеров.

США и Германия являются крупнейшими поставщиками оружия в Украину.

На прошлой неделе на полях Генеральной ассамблеи ООН проходила встреча Владимира Зеленского и канцлера Олафа Шольца за закрытыми дверями без переводчиков.

Читайте также о том, как и почему в Германии недавно заговорили о пересмотре военной помощи Украине.

ГерманияПутинШольц
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