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Российские войска ранили двух человек на Днепропетровщине

Татьяна ОлейникСреда, 2 октября 2024, 18:39
Российские войска ранили двух человек на Днепропетровщине
фото из telegram-канала сергея лысака

Российская армия в течение 2 октября била по двум районам Днепропетровской области, пострадали двое мужчин.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Несколько раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией.

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Пострадали Никополь, Мировская и Марганецкая громады. В последней пострадали два человека - мужчины 69 и 89 лет. Они госпитализированы".

Детали: Из-за обстрелов также возникли пожары, горела частная усадьба.

 
фото из telegram-канала сергея лысака

Повреждены также инфраструктура, транспортное предприятие. Уничтожены частный дом и гараж. Изуродованы полдесятка домов местных, столько же хозяйственных построек, теплица. Задело и линии электропередач.

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Поцелил ударным БпЛА агрессор и по Синельниковщине. В одной из громад разбит частный дом.

Днепропетровская областьвойнаобстрел
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