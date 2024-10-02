Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине планируют заняться эксгумацией жертв Волынской трагедии

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 2 октября 2024, 18:32
В Украине планируют заняться эксгумацией жертв Волынской трагедии
фото: Getty Images

Украинский институт национальной памяти, в ответ на запросы граждан Польши, собирается в 2025 году начать работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области.

Источник: об этом говорится в заявлении УИНП от 1 октября, сообщает "Европейская правда"

Детали: В институте отметили, что получили обращение в сентябре, по результатам которого намерены "включить поисковые работы на территории Ровенской области в план работы и мероприятий на 2025 год".

Реклама:

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович отметил, что украинская сторона и дальше открыта к взаимодействию с польскими институтами относительно поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине.

"Однако учитывая то, что официальные межинституциональные механизмы по решению проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют... УИНП склоняется к решению пойти навстречу интересам граждан Польши", – добавил он.

Дробович отметил, что в случае получения от польских граждан необходимых уточнений по локализации потенциальных мест поиска УИНП будет "стараться помочь им, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию".

РЕКЛАМА:

Хотя в сообщении не уточняется, кто именно направил запрос, но "ЕвроПравда" ранее сообщала об обращении руководительницы Общества польско-украинского примирения Каролины Романовской, которое касалось как раз села Углы на территории современной Ровенской области.

О шаге навстречу Варшаве стало известно также на фоне визита министра иностранных дел Андрея Сибиги в Польшу, где он принимал участие в Варшавском форуме по безопасности и встретился с рядом польских чиновников.

Читайте в интервью "ЕвроПравде" о взглядах из Украины и Польши на новый виток исторических споров между странами, а также статью Варшава усиливает давление: как уже изменились отношения Украины и Польши.

ПольшаВолыньУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Враг обстрелял энергообъекты в семи областях – Минэнерго

В Украине возбудили дело против режиссера пропагандистского фильма «Россияне на войне»

Россия заинтересована в победе Трампа на выборах, Иран – в Харрис – разведка США

Силы обороны сбили 18 ударных БпЛА, которые атаковали Украину, один вернулся в РФ 

Трамп назвал выборы в США "самым важным днем в истории Израиля"

Харрис заявила, что не встречалась бы с Путиным без Украины

Все новости...
Польша
МИД Польши: Сикорский обсудит с новым генсеком НАТО поддержку Украины
Сибига и Сикорский в Варшаве пересеклись на "дружеский разговор"
Спикер Сейма Польши на встрече с главой МИД Украины поднял вопрос эксгумаций
Последние новости
12:01
Враг обстрелял энергообъекты в семи областях – Минэнерго
12:01
В Южной Корее заявили, что КНДР, вероятно, отправит свои войска в Украину в поддержку России
11:55
Россияне ударили по Харькову: 16 раненых, есть разрушения инфраструктуры, под завалами люди
11:54
теннисЦуренко уверенно обыграла Бултер в первом круге "тысячника" в Ухане
11:46
Как побуждать ребенка меньше пользоваться гаджетами и проводить время активно? Советы
11:40
В России усиливается кризис в угольном секторе
11:27
Франция обещает в следующем году передать Украине истребители Mirage
11:18
Россияне ударили КАБами по Сумской области и убили супругов
11:14
Бизнес подсанкционного россиянина в Украине процветает из-за бездействия НКЦБФР
11:11
Япония открыла кредитную линию на 150 миллионов долларов для восстановления Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: