В реанимации умер преподаватель "Львовской политехники", пострадавший от атаки РФ 4 сентября

В реанимации умер мужчина, который пострадал от ракетного обстрела Львова 4 сентября.

Источник: городской голова Львова Андрей Садовый в Facebook, Кафедра АВКТ Львовской политехники

Прямая речь: "С глубокой скорбью сообщаем о потере еще одной жизни в результате жестокого ракетного обстрела Львова 4 сентября.

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Криль Богдан Андреевич, 1955 года рождения, стал восьмой жертвой этого трагического нападения. Господин Богдан получил тяжелые ранения во время атаки".

Детали: По словам Садового, 29 дней преподаватель находился в критическом состоянии в реанимации, спасти его жизнь не удалось.

Мужчина был доцентом кафедры "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии" Львовской политехники.

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Похороны состоятся 03 октября в 10:00 в храме Святого Иосифа Обручника.

Что предшествовало:

4 сентября, в результате ракетной атаки по Львову погибли 7 человек, 64 - получили ранения. Разрушено более 70 домов и повреждено 7 памятников архитектуры.