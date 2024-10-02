Зеленский взялся за усиление внешней разведки: чтобы было что показать на Рамштайне

Президент Владимир Зеленский 2 октября заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

Источник: видеообращение Зеленского к украинцам

Прямая речь: "Ключевые вещи - и по усилению Службы, и по нашей работе относительно чрезвычайно чувствительной информации, которую получают наши украинские разведчики. Сейчас на всех направлениях и на всех уровнях мы готовим максимальные результаты для государства на осень. Все необходимое содержание для "Рамштайн" - военные, Офис, дипломаты - все, что нужно от Украины для партнеров, чтобы лучше понимать имеющиеся возможности, - все это обеспечим".

Реклама:

Детали: Также, говорит Зеленский, Украина работает относительно намерений врага и готовится противодействовать.

Что предшествовало: 2 октября президент провел кадровые изменения среди заместителей главы Службы внешней разведки.