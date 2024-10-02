Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский взялся за усиление внешней разведки: чтобы было что показать на Рамштайне

Евгений КизиловСреда, 2 октября 2024, 20:38
Зеленский взялся за усиление внешней разведки: чтобы было что показать на Рамштайне
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский 2 октября заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

Источник: видеообращение Зеленского к украинцам

Прямая речь: "Ключевые вещи - и по усилению Службы, и по нашей работе относительно чрезвычайно чувствительной информации, которую получают наши украинские разведчики. Сейчас на всех направлениях и на всех уровнях мы готовим максимальные результаты для государства на осень. Все необходимое содержание для "Рамштайн" - военные, Офис, дипломаты - все, что нужно от Украины для партнеров, чтобы лучше понимать имеющиеся возможности, - все это обеспечим".

Реклама:

Детали: Также, говорит Зеленский, Украина работает относительно намерений врага и готовится противодействовать.

Что предшествовало: 2 октября президент провел кадровые изменения среди заместителей главы Службы внешней разведки.

РамштайнЗеленскийразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Пентагоне обсуждают возможность переноса «Рамштайна» в Германии

Генштаб: На фронте за сутки произошло 142 столкновения, самое горячее – на Кураховском направлении

Опрос NYT: Харрис улучшает позиции среди избирателей США

Российские производители и предатели: Зеленский ввел в действие новые санкци

WP: Харрис просила Зеленского выбрать преемника, если его убьют или захватят в плен

Байден отложил поездку на "Рамштайн" в Германии

Все новости...
Рамштайн
Зеленский рассказал о подготовке к «Рамштайн»: Должны определиться, как усилить давление на РФ
Байден сообщил дату встречи формата "Рамштайн" на уровне лидеров
Более 50 стран: Байден в октябре созовет в Германии "Рамштайн" на уровне лидеров
Последние новости
03:30
Два российских губернатора пожаловались на ночную атаку беспилотников
03:19
В Берлине проверяют "антиизраильский след" в поджоге завода по производству пластика
02:28
В Бразилии суд отменил запрет на работу к соцсети Маска
02:00
Министр обороны Израиля не поедет в США на запланированную встречу с главой Пентагона
01:21
Во Франции ожидаемо провалили объявление вотума недоверия новому премьеру
00:51
В Пентагоне обсуждают возможность переноса «Рамштайна» в Германии
00:33
Военные США предоставили Конгрессу список оружия, о котором неоднократно просила Украина – CNN
00:19
обновляетсяРоссияне запустили ударные беспилотники с юга
23:50
Что делать, если болит горло: причины, лечение и виды боли
23:41
Минфин привлек с продажи облигаций рекордные 30 миллиардов
Все новости...
Реклама:
Реклама: