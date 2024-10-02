ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Израиле

ХАМАС взял на себя ответственность за смертоносный теракт в пригороде Тель-Авива 1 октября, в результате которого погибло семь человек и еще 16 получили ранения.

Источник: Times of Israel

Детали: В группировке назвали имена нападавших - это Мохаммад Месек и Ахмед Химуни из Хеврона.

Реклама:

Сейчас известны имена шестерых из семи жертв - это Ревитал Бронштейн, 24 года, Илия Нозадзе, 42 года, Шахар Голдман, 30 лет, Инбар Сегев Вигдер, 33 года, Надежда Соколенко (гражданка Молдовы), 40 лет, и Йонас Хросис, 26 лет.

Что предшествовало:

Вечером 1 октября перед ракетным ударом Ирана по территории Израиля двое мужчин открыли стрельбу и нанесли ножевые ранения людям в поезде и на прилегающей улице в районе Яффа на юге Тель-Авива, после чего были "нейтрализованы". Среди пострадавших в теракте есть гражданка Украины.