Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА
Российские войска запустили ударные беспилотники вечером 2 октября.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 20:16 сообщили об угрозе применения ударных вражеских БПЛА для Сумской области.
В 20:38 стало известно о такой же угрозе для Полтавщины.
В 21:51 сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Курской области. Зафиксирована скоростная цель на Киевщину через Черниговскую область.
В 22:06 сообщили о:
- вражеские ударные БпЛА из Курской области находятся в южной части Сумщины, движутся в сторону Полтавской области;
- ударные БпЛА в северной и центральной частях Полтавщины, вектор движения юго-западный (Черкасская и Кировоградская области);
- ударные БпЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный.
Через полчаса сообщили об отбое угрозы баллистики для областей.
В 22:32 стало известно о скоростной цели через Харьковскую область в направлении Днепра и о БпЛА с Полтавщины через Черкасскую область в направлении Киевщины (вектор движения Яготин).
В 22:58 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремели взрывы, Харьков под атакой вражеских КАБов.
В 23:15 воздушную тревогу объявили в Киеве.
В 23:21 сообщили о движении:
- БпЛА на юге Сумщины, курс юго-западный;
- БпЛА на границе Сумской, Киевской и Полтавской областей курс юго-западный;
- БпЛА в юго-западной части Черниговщины, курс западный;
- БпЛА в северной части Полтавщины, курс западный и юго-западный;
- БпЛА в районе Броваров с востока в западном направлении;
- БпЛА в районе Южного и Очакова в направлении Одесской области (курс северо-западный);
- БпЛА с Херсонщины на Николаевщину;
- БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей курс северо-западный;
- БпЛА в районе Новый Буг (Николаевская область) в направлении Кировоградской области.
Что предшествовало:
- В ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed", ПВО сбила 11 вражеских беспилотников.
- На рассвете россияне атаковали беспилотниками портовую и пограничную инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области, в результате чего возник пожар, который ликвидировали пожарные. Поврежден пункт пропуска "Орловка", также ранены двое водителей, один из которых гражданин Турции.