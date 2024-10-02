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Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА

Татьяна ОлейникСреда, 2 октября 2024, 21:56
Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

Российские войска запустили ударные беспилотники вечером 2 октября.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 20:16 сообщили об угрозе применения ударных вражеских БПЛА для Сумской области.

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В 20:38 стало известно о такой же угрозе для Полтавщины.

В 21:51 сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Курской области. Зафиксирована скоростная цель на Киевщину через Черниговскую область.

В 22:06 сообщили о:

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  • вражеские ударные БпЛА из Курской области находятся в южной части Сумщины, движутся в сторону Полтавской области;
  • ударные БпЛА в северной и центральной частях Полтавщины, вектор движения юго-западный (Черкасская и Кировоградская области);
  • ударные БпЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный.

Через полчаса сообщили об отбое угрозы баллистики для областей.

В 22:32 стало известно о скоростной цели через Харьковскую область в направлении Днепра и о БпЛА с Полтавщины через Черкасскую область в направлении Киевщины (вектор движения Яготин).

В 22:58 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремели взрывы, Харьков под атакой вражеских КАБов.

В 23:15 воздушную тревогу объявили в Киеве.

В 23:21 сообщили о движении:

  • БпЛА на юге Сумщины, курс юго-западный;
  • БпЛА на границе Сумской, Киевской и Полтавской областей курс юго-западный;
  • БпЛА в юго-западной части Черниговщины, курс западный;
  • БпЛА в северной части Полтавщины, курс западный и юго-западный;
  • БпЛА в районе Броваров с востока в западном направлении;
  • БпЛА в районе Южного и Очакова в направлении Одесской области (курс северо-западный);
  • БпЛА с Херсонщины на Николаевщину;
  • БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей курс северо-западный;
  • БпЛА в районе Новый Буг (Николаевская область) в направлении Кировоградской области.

Что предшествовало:

  • В ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed", ПВО сбила 11 вражеских беспилотников.
  • На рассвете россияне атаковали беспилотниками портовую и пограничную инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области, в результате чего возник пожар, который ликвидировали пожарные. Поврежден пункт пропуска "Орловка", также ранены двое водителей, один из которых гражданин Турции.

воздушная тревогаШахед
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