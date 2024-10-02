Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА

Российские войска запустили ударные беспилотники вечером 2 октября.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 20:16 сообщили об угрозе применения ударных вражеских БПЛА для Сумской области.

Реклама:

В 20:38 стало известно о такой же угрозе для Полтавщины.

В 21:51 сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Курской области. Зафиксирована скоростная цель на Киевщину через Черниговскую область.

В 22:06 сообщили о:

РЕКЛАМА:

вражеские ударные БпЛА из Курской области находятся в южной части Сумщины, движутся в сторону Полтавской области;

ударные БпЛА в северной и центральной частях Полтавщины, вектор движения юго-западный (Черкасская и Кировоградская области);

ударные БпЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный.

Через полчаса сообщили об отбое угрозы баллистики для областей.

В 22:32 стало известно о скоростной цели через Харьковскую область в направлении Днепра и о БпЛА с Полтавщины через Черкасскую область в направлении Киевщины (вектор движения Яготин).

В 22:58 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремели взрывы, Харьков под атакой вражеских КАБов.

В 23:15 воздушную тревогу объявили в Киеве.

В 23:21 сообщили о движении:

БпЛА на юге Сумщины, курс юго-западный;

БпЛА на границе Сумской, Киевской и Полтавской областей курс юго-западный;

БпЛА в юго-западной части Черниговщины, курс западный;

БпЛА в северной части Полтавщины, курс западный и юго-западный;

БпЛА в районе Броваров с востока в западном направлении;

БпЛА в районе Южного и Очакова в направлении Одесской области (курс северо-западный);

БпЛА с Херсонщины на Николаевщину;

БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей курс северо-западный;

БпЛА в районе Новый Буг (Николаевская область) в направлении Кировоградской области.

Что предшествовало: