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Зеленский сравнил, как Запад помогает Израилю и как Украине

Евгений КизиловСреда, 2 октября 2024, 21:00
Зеленский сравнил, как Запад помогает Израилю и как Украине
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский обратил внимание на тот факт, что западные партнеры отказываются сбивать российские ракеты у своих границ с Украиной, в то же время на Ближнем Востоке "во время преступных иранских ударов международная коалиция действует вместе".

Источник: видеообращение Зеленского к украинцам

Прямая речь: "Украина давно говорит всем соседям, всем основным партнерам: надо взаимодействовать, надо вместе сбивать "Шахеды", сбивать ракеты, особенно в районах, которые рядом с государствами НАТО. Это абсолютно возможно. Каждый раз на Ближнем Востоке во время преступных иранских ударов мы видим, как международная коалиция действует вместе".

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Детали: При этом президент поблагодарил государства, которые помогают Украине с системами противовоздушной обороны, а особенно Румынию за ее Patriot.

Прямая речь: "И мы можем достичь еще большей эффективности – мы можем вообще положить конец российскому террору, сбивая "Шахеды", сбивая ракеты во взаимодействии".

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Что предшествовало: МИД Украины решительно осудил массированную иранскую ракетную атаку на Израиль вечером 1 октября 2024 года и призвал стороны ближневосточного противостояния не допустить перерастания конфликта в широкомасштабную войну.

ЗеленскийЗападИзраильвойна
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