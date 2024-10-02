ПАСЕ призвала к возвращению украинских пленных

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду, 2 октября, единогласно приняла резолюцию "Пропавшие без вести, военнопленные и гражданские лица в плену в результате агрессии Российской Федерации против Украины".

Источник: как пишет "Европейская правда", об этом сообщила народный депутат, член украинской делегации ПАСЕ Евгения Кравчук

Детали: В единогласно принятой 74 голосами резолюции ПАСЕ осудила содержание в российском плену украинских военнопленных, а также иностранцев, воюющих за Украину, и гражданских людей.

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"Ассамблея также отметила, что будет продолжать свои усилия до момента освобождения последнего пленного", – отметила Кравчук.

Документ упоминает официальные данные о количестве военнопленных и гражданских заложников в плену России и преступления, совершенные россиянами в отношении них – в частности массовое убийство украинских заключенных в бывшей исправительной колонии в Еленовке Донецкой области.

"ПАСЕ считает крайне важным, чтобы Международный комитет Красного Креста получил немедленный и беспрепятственный доступ ко всем местам содержания под стражей в соответствии с условиями и полномочиями своего мандата", – говорится в резолюции ПАСЕ.

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Как отметила Кравчук, во время принятия резолюции в Страсбурге присутствовал и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, освобожденный из российского плена в конце июня.

Ранее в ОБСЕ также подготовили отчет о том, что произвольное удержание гражданских Россией приобрело массовый характер и направлено прежде всего против украинских граждан, начиная еще с аннексии Крыма в 2014 году.

Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала ввести санкции против российских пропагандистов и признать Русскую православную церковь инструментом влияния.