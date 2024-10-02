Вблизи Дворца Украина в Киеве произошла стрельба

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы вблизи Дворца Украина в Киеве.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Информация о звуках выстрела вблизи Дворца Украина поступила в полицию около 19:00. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил наряды полиции, которые оперативно задержали стрелка".

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фото - полиция киева

Детали: По предварительной информации между стрелком и прохожими возник конфликт, во время которого мужчина достал устройство травматического действия и произвел выстрел в воздух. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Правонарушитель задержан, сейчас с ним общаются правоохранители и выясняют все обстоятельства происшествия.