Вблизи Дворца Украина в Киеве произошла стрельба
Среда, 2 октября 2024, 21:23
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы вблизи Дворца Украина в Киеве.
Источник: полиция Киева
Дословно: "Информация о звуках выстрела вблизи Дворца Украина поступила в полицию около 19:00. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил наряды полиции, которые оперативно задержали стрелка".
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Детали: По предварительной информации между стрелком и прохожими возник конфликт, во время которого мужчина достал устройство травматического действия и произвел выстрел в воздух. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
Правонарушитель задержан, сейчас с ним общаются правоохранители и выясняют все обстоятельства происшествия.