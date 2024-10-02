Президент призвал ускорить строительство укрытий для людей и энергообъектов

Президент Владимир Зеленский 2 октября обсудил с руководителем USAID Самантой Пауэр подготовку укрытий в Украине к зиме.

Источник: видеообращение Зеленского к украинцам

Прямая речь: "Сейчас, перед зимой, очень важно ускориться с реализацией всех имеющихся проектов - защитных в энергетике, безопасности в общинах – для школ, для больниц".

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Детали: По словам президента, надо быть эффективными на всех уровнях - и в Украине, и в отношениях с партнерами. Также партнеры должны понимать перспективы.