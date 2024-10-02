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В МИД Польши приветствовали шаг Украины к восстановлению эксгумаций жертв Волынской трагедии

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 2 октября 2024, 21:37
В МИД Польши приветствовали шаг Украины к восстановлению эксгумаций жертв Волынской трагедии
Фото - Getty Images

Представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский приветствовал готовность Украинского института национальной памяти возобновить работы по поиску и эксгумации жертв Волынской трагедии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на его комментарий РАР

Детали: По словам представителя польского МИД, заявление УНИП о готовности возобновить эксгумацию жертв Волынской трагедии – "это хорошая информация и шаг в правильном направлении".

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"Но министр Радослав Сикорский в переговорах с украинскими партнерами неоднократно подчеркивал, что мы ожидаем не планов, а решения. Поэтому мы надеемся, что такое решение действительно будет принято", – добавил Вронский.

Он подчеркнул, что глава МИД Польши "рассматривает этот вопрос не как политический спор, а призывает украинскую сторону сделать цивилизованный и христианский жест памяти в отношении жертв ужасных событий на Волыни".

Накануне Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.

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Хотя в сообщении не уточняется, кто именно направил запрос, но "ЕвроПравда" ранее сообщала об обращении руководительницы Общества польско-украинского примирения Каролины Романовской, которое касалось как раз села Углы на территории современной Ровенской области.

О шаге навстречу Варшаве стало известно также на фоне визита министра иностранных дел Андрея Сибиги в Польшу, где он принимал участие в Варшавском форуме по безопасности и встретился с рядом польских чиновников.

Читайте в интервью "ЕвроПравде" о взглядах из Украины и Польши на новый виток исторических споров между странами.

Польша
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