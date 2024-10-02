Зеленский: Наши воины обеспечивают действительно ощутимое поражение оккупанту

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска истощают российских захватчиков на востоке Украины.

Источник: видеообращение Зеленского к украинцам

Детали: По словам президента, во вторник он уже несколько раз говорил с главнокомандующим Александром Сырским. Прежде всего речь шла о Донецкой области и направлениях, где сейчас особенно трудно.

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Прямая речь: "Каждую неделю, несмотря на все, наши воины обеспечивают действительно ощутимое поражение оккупанту, и это самое главное – истощать врага и обеспечивать Украине возможность убеждать партнеров в именно таких шагах, которые способны принципиально, стратегически изменить военную ситуацию".

Больше деталей: Зеленский добавил, что Украина очень нуждается в решительности партнеров и в "дальнобойности".

Прямая речь: "Давления на Россию сейчас мало, и именно поэтому – только поэтому – российское руководство не воспринимает серьезно дипломатию. Силы надо больше".