Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Наши воины обеспечивают действительно ощутимое поражение оккупанту

Евгений КизиловСреда, 2 октября 2024, 21:44
Зеленский: Наши воины обеспечивают действительно ощутимое поражение оккупанту
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска истощают российских захватчиков на востоке Украины.

Источник: видеообращение Зеленского к украинцам

Детали: По словам президента, во вторник он уже несколько раз говорил с главнокомандующим Александром Сырским. Прежде всего речь шла о Донецкой области и направлениях, где сейчас особенно трудно.

Реклама:

Прямая речь: "Каждую неделю, несмотря на все, наши воины обеспечивают действительно ощутимое поражение оккупанту, и это самое главное – истощать врага и обеспечивать Украине возможность убеждать партнеров в именно таких шагах, которые способны принципиально, стратегически изменить военную ситуацию".

Больше деталей: Зеленский добавил, что Украина очень нуждается в решительности партнеров и в "дальнобойности".

Прямая речь: "Давления на Россию сейчас мало, и именно поэтому – только поэтому – российское руководство не воспринимает серьезно дипломатию. Силы надо больше".

РЕКЛАМА:

войнаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Враг обстрелял энергообъекты в семи областях – Минэнерго

В Украине возбудили дело против режиссера пропагандистского фильма «Россияне на войне»

Россия заинтересована в победе Трампа на выборах, Иран – в Харрис – разведка США

Силы обороны сбили 18 ударных БпЛА, которые атаковали Украину, один вернулся в РФ 

Трамп назвал выборы в США "самым важным днем в истории Израиля"

Харрис заявила, что не встречалась бы с Путиным без Украины

Все новости...
война
Президент призвал ускорить строительство укрытий для людей и энергообъектов
Зеленский сравнил, как Запад помогает Израилю и как Украине
Российские войска ранили двух человек на Днепропетровщине
Последние новости
12:01
Враг обстрелял энергообъекты в семи областях – Минэнерго
12:01
В Южной Корее заявили, что КНДР, вероятно, отправит свои войска в Украину в поддержку России
11:55
Россияне ударили по Харькову: 16 раненых, есть разрушения инфраструктуры, под завалами люди
11:54
теннисЦуренко уверенно обыграла Бултер в первом круге "тысячника" в Ухане
11:46
Как побуждать ребенка меньше пользоваться гаджетами и проводить время активно? Советы
11:40
В России усиливается кризис в угольном секторе
11:27
Франция обещает в следующем году передать Украине истребители Mirage
11:18
Россияне ударили КАБами по Сумской области и убили супругов
11:14
Бизнес подсанкционного россиянина в Украине процветает из-за бездействия НКЦБФР
11:11
Япония открыла кредитную линию на 150 миллионов долларов для восстановления Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: