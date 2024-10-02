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Энергетики восстановили линию питания ЗАЭС, которую повредила Россия

Татьяна ОлейникСреда, 2 октября 2024, 22:50
Энергетики восстановили линию питания ЗАЭС, которую повредила Россия
Фото - Getty Images

Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили линию питания Запорожской атомной электростанции.

Источник: Укрэнерго

Прямая речь: "Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили надежность питания оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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Поврежденная в результате российского обстрела воздушная линия 330 кВ – снова в работе".

Детали: В Укрэнерго отметили, что 1 октября из-за российской атаки на энергообъект – одна из воздушных линий, питающих ЗАЭС, была повреждена. Ремонтные бригады из-за обстрелов более суток ждали разрешения для того, чтобы начать ремонт и восстановить питание.

ЗАЭС
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