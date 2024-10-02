Армия РФ нанесла удары по Харькову, есть пострадавшие

Российские войска вечером 2 октября нанесли удары УАБами по Харькову.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, председатель ОВА Олег Синегубов

Детали: В 22:58 Терехов сообщил, что Харьков под атакой вражеских УАБов. Он призвал горожан быть бдительными, ведь возможны повторные пуски.

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Впоследствии стало известно, что предварительно удары пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Глава ОВА сообщил, что есть разрушения гражданской инфраструктуры.

По данным Терехова, удар одного из УАБов пришелся по жилой многоэтажке.

Синегубов сообщил, что еще один УАБ - ударил по лесополосе.

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По предварительным данным, в поврежденном доме пострадали семь человек.

В 23:27 Синегубов уточнил, что враг попал в пятиэтажный дом между третьим и четвертым этажами. Горят по меньшей мере 10 автомобилей. Есть информация о 8 пострадавших. Среди пострадавших - девочка трех лет. Все - в среднем и легком состояниях.

Обновлено: Президент Владимир Зеленский опубликовал видео с места попадания российских УАБов в Харькове.

Армія РФ завдала ударів по Харкову, постраждали 8 людей. Відео із Telegram-каналу Зеленського pic.twitter.com/lqpy1OYZRM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 2, 2024

Прямая речь Зеленского: "Сейчас продолжается спасательная операция. Идет поиск всех, кто мог пострадать. Известно в настоящее время о 8 раненых. Всем будет оказана необходимая помощь.

И чтобы такие российские удары прекратились, Украина должна получить необходимую и, главное, достаточную помощь от мира, от партнеров. Каждый лидер точно знает, что надо делать. Важно быть решительными".

В 23:54 Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до девяти человек.