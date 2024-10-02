Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армия РФ нанесла удары по Харькову, есть пострадавшие

Татьяна ОлейникСреда, 2 октября 2024, 23:09
Армия РФ нанесла удары по Харькову, есть пострадавшие
Скриншот из видео с Telegram-канала Зеленского

Российские войска вечером 2 октября нанесли удары УАБами по Харькову.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, председатель ОВА Олег Синегубов

Детали: В 22:58 Терехов сообщил, что Харьков под атакой вражеских УАБов. Он призвал горожан быть бдительными, ведь возможны повторные пуски.

Реклама:

Впоследствии стало известно, что предварительно удары пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Глава ОВА сообщил, что есть разрушения гражданской инфраструктуры.

По данным Терехова, удар одного из УАБов пришелся по жилой многоэтажке.

Синегубов сообщил, что еще один УАБ - ударил по лесополосе.

РЕКЛАМА:

По предварительным данным, в поврежденном доме пострадали семь человек.

В 23:27 Синегубов уточнил, что враг попал в пятиэтажный дом между третьим и четвертым этажами. Горят по меньшей мере 10 автомобилей. Есть информация о 8 пострадавших. Среди пострадавших - девочка трех лет. Все - в среднем и легком состояниях.

Обновлено: Президент Владимир Зеленский опубликовал видео с места попадания российских УАБов в Харькове.

Прямая речь Зеленского: "Сейчас продолжается спасательная операция. Идет поиск всех, кто мог пострадать. Известно в настоящее время о 8 раненых. Всем будет оказана необходимая помощь.

И чтобы такие российские удары прекратились, Украина должна получить необходимую и, главное, достаточную помощь от мира, от партнеров. Каждый лидер точно знает, что надо делать. Важно быть решительными".

В 23:54 Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до девяти человек.

Харьковвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограниченные тактические успехи даются россиянам значительными потерями бронетехники – ISW

Нидерланды официально подтвердили поступление F-16 в Украину

Зеленский отправил в США начальника Генштаба и вице-премьера говорить о Плане победы

фотоВ Киеве прошла акция в поддержку пропавших без вести и пленных бойцов

Украина разгромила Францию и впервые в истории завоевала бронзу чемпионата мира по футзалу

На войне погиб зять Ирины Фарион

Все новости...
В реанимации умер преподаватель "Львовской политехники", пострадавший от атаки РФ 4 сентября
Сийярто: ЕС хочет отправить в Украину военных советников
Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА
Президент призвал ускорить строительство укрытий для людей и энергообъектов
Последние новости
04:02
На Киевщине работает ПВО
03:34
обновляется от 21:50Россияне запустили ударные БпЛА с северо-востока
02:58
Ограниченные тактические успехи даются россиянам значительными потерями бронетехники – ISW
02:00
Это грандиозный успех: Шевченко поздравил сборную Украины по футзалу
01:58
Deepstate: Враг полностью оккупировал Красногоровку на Донетчине
01:36
ЦАХАЛ заявил об ударах по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте
00:58
В оккупированном Крыму прогремели взрывы – соцсети
00:18
Враг атаковал Харьков и область УАБами, есть пострадавшие
00:07
видеоКиану Ривз дебютировал в профессиональном автоспорте
23:53
Протест пассажира сорвал несколько рейсов паромов из Польши в Швецию
Все новости...
Реклама:
Реклама: