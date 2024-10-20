Россияне атаковали Харьков: 12 пострадавших, проблемы с электричеством
В воскресенье вечером российские войска нанесли удары по Харькову, в результате чего возникли проблемы с электроснабжением, известно о 12 пострадавших.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Детали: В 22:10 мэр сообщил, что в Харькове раздаются взрывы, город находится под атакой вражеских УАБов.
Впоследствии он уточнил, что под ударами оказались три района города.
"В некоторых из них есть определенные проблемы с электроснабжением", – добавил Терехов.
Впоследствии председатель ОВА Олег Синегубов сообщил о двух пострадавших.
В 22:40 Синегубов сообщил о четырех пострадавших, один человек госпитализирован. Есть возгорание дома, повреждена станция техобслуживания. Также есть повреждение автозаправочной станции.
Позже Терехов уточнил, что в Киевском районе повреждены АЗС, СТО, частные дома и линии высоковольтных передач. В Основянском районе есть повреждения многоквартирных и частных домов, гаражей.
В 23:02 Терехов сообщил о 9 пострадавших, из них по крайней мере один ребенок.
В 3:00 полиция сообщила, что в Харькове количество пострадавших из-за российских обстрелов людей возросло до 12.