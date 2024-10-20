Россия атаковала Кривой Рог баллистикой: есть пострадавший, повреждена инфраструктура
В результате атаки на Кривой Рог баллистикой в воскресенье вечером повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавший.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул
Детали: В 23:30 Лысак сообщил о ракетной атаке на Кривой Рог.
"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Детали уточняем", - написал он.
Вилкул уточнил, что россияне ударили баллистикой и предупредил о возможности повторных пусков.
Позже Лысак сообщил, что в результате удара по Кривому Рогу пострадал мужчина, ему оказывают медицинскую помощь.
Вилкул добавил, что в результате удара "очень много повреждений в домах и объектах бизнеса". На месте работают все спасательные, медицинские и коммунальные службы.
Что предшествовало: В субботу вечером российские войска нанесли баллистические удары по Кривому Рогу.