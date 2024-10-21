Сбор на 10 средств РЭБ для Волков Да Винчи. Обращение Михаила Ткача
Добрый вечер.
Мы собираем три миллиона гривен на 10 средств РЭБ для роты Гонор батальона Волки Да Винчи. На банке уже есть два миллиона пятьдесят тысяч гривен.
За донат 100 гривен разыгрываем символ кумовства и непотизма украинской политики, который передали бойцы подразделения. Картина была найдена возле офиса руководителя Укрбуда Максима Микитася в первые недели полномасштабного вторжения.
Обязательно указывайте свой номер телефона в комментарии к взносу если вы не клиент Монобанка.
Реквизиты сбора:
Цель: 3 000 000.00 ₴
Ссылка на банку: monobank.ua
Номер карты банки: 5375 4112 1878 1990
Реквизиты для пополнения банка "На 10 средств РЭБ"
Получатель: Ткач Михаил Сергеевич
IBAN: UA233220010000026202348871352
ИНН/ЕГРПОУ: 3243103598
Назначение платежа: Пополнение счета банка
Спасибо.
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